LA NOVITÁ

PADOVA Da oggi potremmo affiancare al gelato da passeggio la musica da passeggio, quella che hanno sperimentato i padovani che l'altra sera hanno passato il Ferragosto in centro storico. Evitati i fuochi d'artificio in Prato per ovvie ragioni, il Comune non voleva che tutto finisse in un mortorio. Per questo le sette isole musicali con tanto di consolle dj allestite nelle piazze principali hanno sostenuto la promenade notturna consentendo di sperimentare, sempre a volume soffuso, diversi scenari. Una novità che sembra essere stata molto apprezzata dai cittadini, anche perchè nelle scorse settimane l'assessore al Commercio Antonio Bressa aveva spedito a tutti gli esercenti una lettera in cui spiegava l'iniziativa, invitandoli a tenere aperto. E loro lo hanno fatto. Con dubbi risultati però. È successo infatti che piazza dei Signori ha mantenuto fede alla tradizione, riempiendosi di avventori, mentre invece chi ha tenuto aperto in piazza della Frutta ha riferito al segretario dell'Appe, Filippo Segato che sarebbe stato meglio lasciare a casa il personale.

I DUBBI

«Non è andata bene per tutti - dice Segato - la piazza non era molto frequentata, e anche la coreografia era poca cosa rispetto ad altre zone. Diciamo che è un anno particolare, bene che il Comune abbia sperimentato questa via, ma il format va studiato meglio. Ad esempio portando più attrattività nelle altre due piazze rispetto a piazza dei Signori e anche nel resto delle piazze del centro. La prendiamo come un'idea positiva dell'anno zero. E attendiamo gli effetti dell'ultima ordinanza di Zaia quella del 13 agosto che in pratica annulla il distanziamento nei bar per coloro che lavorano gomito a gomito per ore e poi vanno a fare la pausa pranzo. O fra i parenti che assistono al matrimonio e poi vanno al buffet. Questo significa che non ci dovrà più essere un metro di distanza fra gli avventori ma solo fra i tavolini, dunque più gente ammessa».

LE CERTEZZE

Tornando al Ferragosto l'assessore al Commercio Antonio Bressa, plaude agli esercenti. «Hanno risposto alla mia sollecitazione e gliene sono grato. E visto l'affollamento ordinato, direi che abbiamo vinto la scommessa. Se c'è qualcosa che abbiamo imparato da questa esperienza è che fino ad ora concentravamo il pubblico in un solo punto, il Prato, e per poco tempo, ma i resto della città non viveva del Ferragosto. Diciamo che era uno spettacolo mordi e fuggi. In questo modo invece la festa è stata diluita per tre giorni, grazie alle postazioni mobili della radio padovane che trasmettevano in diretta con ospiti continui e alle consolle dislocate. Le persone passeggiavano e senza affollamento ascoltavano le proposte musicali che creavano atmosfera. Non era facile contenere il divertimento senza creare massa. Però abbiamo capito che è una formula sostenibile ed ho già in mente di riproporla anche il prossimo anno, perfezionandola, perchè anche gli esercenti grazie al movimento possono trarne beneficio».

BONAVINA

Soddisfatto di come sono andate le cose anche l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina. «Avevamo venti agenti della municipale e tre ufficiali in servizio per vigilare. Hanno effettuato controlli sul rispetto delle regole anti Covid fra gli avventori e fra i locali. «Non è stata elevata nessuna contravvenzione, segno che tutti hanno capito. I padovani e gli esercenti hanno dato una grande prova di civiltà. Ha vissuto tutto il centro e sono piaciuti i giochi di colore sui monumenti e sui palazzi».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

