CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOPADOVA Tra tutte le violazioni al codice della strada, questa è una di quelle che scatena la maggior indignazione collettiva. «Egoista, maleducato, insensibile» sono i commenti che puntualmente la accompagnano. Raffica di multe per chi parcheggia abusivamente nei posti destinati ai disabili: a Padova sono in media più di tre al giorno e negli ultimi tre anni la tendenza è costante. Le sanzioni sono state 1209 nel 2017, 1240 nel 2018 e 613 nel primo semestre di quest'anno. Alle contravvenzioni si aggiungono anche le chiamate per...