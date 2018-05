CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOPADOVA Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone. Si comincia a maneggiare da infanti quello dei genitori e nell'immaginario collettivo rappresenta fin da giovanissimi l'appendice hi-tech per eccellenza. Lo si riceve come regalo alla Comunione, tant'è vero che a undici anni, in prima media, praticamente ce l'hanno tutti. Da adolescenti il telefonino diventa l'indiscusso miglior amico, quello che non ti lascia mai e tu non lasci mai lui. Sempre acceso, sempre connesso, nascosto sotto il cuscino di notte, fedelmente in tasca, nello...