IL FENOMENOPADOVA Gli sfratti per morosità in esecuzione dal 1 luglio sono 727. Con altrettante famiglie in situazione di emergenza abitativa, come aveva segnalato la scorsa settimana l'Unione Inquilini. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, rappresentata dai proprietari degli alloggi, che a loro volta lanciano il loro grido d'allarme, dettato dal fatto che in molti casi non introitano i canoni dall'inizio della pandemia, cioè da un...