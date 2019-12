IL FENOMENO

PADOVA Cinque o sei bicchieri, bevuti uno dietro l'altro, in poco tempo ma con tanti rischi. L'abitudine, proveniente dai Paesi nordici e sempre più diffusa tra i giovani padovani, ha un nome: Bringe drinking, abbuffata alcolica. La conosce molto bene un grande esperto di questo campo come il dottor Giancarlo Zecchinato, direttore del dipartimento per le Dipendenze della Ulss 6 Euganea e del Serd di Padova e Piove di Sacco. Da molti anni lavora a contatto con adulti e ragazzini che rischiano di rovinarsi la vita per colpa dell'alcol e, a pochi giorni di Capodanno, lancia l'ennesimo appello.

«Il problema esiste e coinvolge sempre più giovanissimi - conferma l'esperto -. In vista di Capodanno mi rendo conto che dire di escludere l'alcol sia difficile, ma l'appello è comunque quello di limitarsi. Il dosaggio consigliato è di uno o due bicchieri, certamente non è il caso di arrivare a cinque. Ricordo che con due lattine di birra normale un maschio di 70 chili arriva a 0,50 di tasso alcolemico (limite previsto dalla legge per chi guida), una ragazza invece rischia addirittura con una lattina. Poi ovviamente tutto dipende dal peso di una persona e dalla velocità di assorbimento. Ma il problema non è solo di chi guida. In ogni caso bisogna fare massima attenzione quando si assumono diversi tipi di sostanze nella stessa sera. Il 31 dicembre capita spesso mettendo in fila aperitivi, cene e brindisi notturni».

L'ETÁ

«Quello del cosiddetto Bringe drinking è un fenomeno molto pericoloso, nato dieci anni fa e in costante crescita anche qui - ripete da tempo il dottor Zecchinato -. Coinvolge moltissimi giovani dai 15 ai 35 anni. C'è chi beve un bicchiere dietro l'altro in un'unica serata, quasi senza rendersene conto. Un'abitudine molto diversa rispetto al bere mediterraneo distribuito in tutta la settimana». Questo può comportare seri pericoli: «È sicuramente meglio bere un bicchiere alcolico ogni giorno che non cinque tutti assieme nel fine settimana. Ci sono giovanissimi di 15 anni che hanno acquisito questo stile. Eppure prima dei 18 anni non sarebbe bene bere perché il sistema nervoso è ancora in fase evolutiva e questa crescita può essere negativamente condizionata. Non dimentichiamo, infine, che quasi il 50% degli incidenti stradali viene provocato da automobilisti che hanno bevuto. Spesso, purtroppo, proprio con queste abbuffate alcoliche».

I PAZIENTI

I dati complessivi del 2018 fotografano il problema. Il dipartimento per le Dipendenze della Ulss 6 Euganea ha preso in cura 1.384 pazienti, un numero costante negli ultimi cinque anni. Di questi, 571 sono stati seguiti al Serd di Padova e Piove di Sacco mentre 813 sono stati assistiti nel Serd di Alta e Bassa Padovana. I pazienti entrati per la prima volta al Serd nel 2018 sono stati 268. Complessivamente gli uomini sono 1.015 e le donne 369, meno di un terzo. L'età-media è di 50 anni, gli under 40 sono solo 63 ma sono sempre più quelli che si affacciano nei club e nelle strutture sanitarie per chiedere aiuto. Ci sono persone in cura anche da quindici anni. La fascia d'età di cui ci medici si occupano maggiormente è quella compresa tra i 40 e i 60 anni. Sono persone che iniziano a bere fin da giovanissime e poi arrivano al Serd quando hanno già seri problemi fisici e relazionali. «Spesso - insiste Zecchinato - chi abusa non si preoccupa: l'alcol rientra nella nostra cultura e non viene percepito come un problema. Invece può esserlo, eccome. Per fortuna non abbiamo in cura molti giovani, ma il timore è di trovarcene molti nei prossimi anni». Le sostanze predominanti tra i dipendenti da alcol sono birra e vino, ma nella fascia più giovane i superalcolici stanno prendendo sempre più piede.

Gabriele Pipia

