IL FATTO

PADOVA Gli hanno suonato più volte al citofono invitandolo ripetutamente a scendere. E quando se le sono trovato davanti gli hanno rivolto epiteti irripetibili per poi prenderlo a pugni e schiaffi in faccia. Ha tutte le caratteristiche di una spedizione punitiva a domicilio l'aggressione di cui è stato vittima il notissimo avvocato penalista Piero Longo, 76 anni, già senatore di Forza Italia, oltre che componente del collegio difensivo di Silvio Berlusconi. Longo ha riportato varie contusioni al volto, con una prognosi di guarigione di venti giorni. I suoi aggressori sono stati arrestati dalla polizia.

I FENDENTI

É accaduto l'altra sera poco dopo le 23 nell'androne dell'elegante palazzo di riviera Tiso da Camposampiero in cui Longo risiede. Luca Zanon, 48enne trentino con residenza a Predazzo, e la compagna Silvia Maran, 47enne commercialista padovana, hanno ripetutamente suonato al campanello dell'avvocato. Erano accompagnati da un'altra donna, una 31enne padovana.

Con maniere spicce hanno invitato Longo a scendere. L'avvocato è uscito di casa e ha raggiunto il portone. Qui sono volate parole grosse. Poi la coppia ha iniziato a menare le mani mentre l'altra donna è rimasta in strada.

Il legale è stato raggiunto da vari fendenti al volto e in altre parti del corpo. Sarebbe stata in particolare la donna a sferrare i colpi più potenti. Longo ha iniziato ad urlare ma i due non avevano alcuna intenzione di smettere di colpirlo. A quel punto l'avvocato ha estratto dalle tasche una pistola regolarmente detenuta e ha sparato due colpi in aria. Zanon e la Maran si sarebbero impauriti. Temendo probabilmente il peggio hanno strappato la pistola dalle mani dell'avvocato e si sono allontanati assieme all'altra donna che non ha preso parte all'aggressione.

É stato un vicino di casa, attratto dalle urla del legale, a prestare i primi soccorsi a Longo. Il volto dell'avvocato era ridotto ad una maschera di sangue. Sono stati allertati sia il Suem che il 113. In riviera Tiso da Camposampiero sono arrivati un'ambulanza e un paio di volanti della questura. Il legale è stato accompagnato al pronto soccorso per le medicazioni e gli accertamenti di prassi. I poliziotti si sono messi sulle tracce dei due aggressori. Luca Zanon e Silvia Maran sono stati rintracciati poco distante. Non avevano inscenato alcuna fuga. Al contrario avevano allertato anche loro la questura raccontando quanto era appena accaduto. E agli agenti delle volanti hanno consegnato la pistola sottratta a Longo nei concitati momenti successivi allo sparo dei due colpi in aria.

LE INDAGINI

Il caso è stato affidato agli investigatori della Squadra mobile che hanno provato a ricostruire l'episodio sulla base delle dichiarazioni della vittima acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'aggressione non ha avuto testimoni oculari ed è stata ripresa soltanto nelle fasi iniziali. Zanon e la Maran hanno infatti colpito Longo al riparo dell'androne del palazzo.

D'intesa con il pubblico ministero di turno Roberto D'Angelo i poliziotti hanno poi proceduto all'arresto della coppia con l'accusa di lesioni gravi. Una misura cautelare facoltativa, consentita in caso di aggressioni compiute da più persone assieme. É stata denunciata a piede libero per concorso morale anche l'altra donna che avrebbe svolto il ruolo di palo. Luca Zanon e Silvia Maran sono stati accompagnati agli arresti domiciliari nell'abitazione della donna, in via Castelfidardo, in città.

Domani dovranno comparire davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida dell'arresto. E sarà con tutta probabilità l'occasione per raccontare la loro verità, per spiegare le ragioni della veemenza e della brutalità con cui hanno picchiato l'anziano avvocato.

Luca Ingegneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA