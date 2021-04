Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CELEBRAZIONECITTADELLA L'amore vince su tutto. A confermarlo è il matrimonio avvenuto ieri mattina nel Duomo di Cittadella. Il primo da sei mesi a questa parte, l'ultimo era stato lo scorso settembre. Dopo purtroppo tanti lutti, non poche le persone felici di vedere, nel massimo del rispetto delle regole anti contagio, i festeggiamenti per una nuova coppia e, come sempre accade in questi casi, gli occhi era tutti puntati sulla sposa di...