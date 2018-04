IL FACCIA A FACCIA PADOVA Molteplici i quesiti posti dai cittadini al sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FACCIA A FACCIAPADOVA Molteplici i quesiti posti dai cittadini al sindaco Sergio Giordani e agli assessori durante l'incontro di mercoledì sera con i residenti e i commercianti dell'area Stazione, piazza De Gasperi e Gasparotto. In particolari i cittadini hanno lamentato la situazione di via Cairoli dopo la chiusura, hanno chiesto la riapertura dell'ingresso in piazza De Gasperi e la viabilità di via Trieste, il vicesindaco Lorenzoni ha assicurato interventi per ridurre il traffico. Contestata l'apertura del nuovo asia-africa market...