Il facchino indiano è sano di mente, ora rischia l'ergastolo

(L.I.) Dopo l'arresto era apparso in stato confusionale. Aveva farfugliato una serie di frasi su Indira Ghandi sostenendo di essere un perseguitato. Avrebbe fatto intendere al giudice di avere avuto delle frizioni con il suo inquilino per motivi politici. Sanjay Budhwar, il 36enne facchino indiano, che l'11 febbraio scorso ha ucciso con sessanta pugnalate il connazionale Hoshiar Sing, di 45 anni, cercando poi di bruciare il cadavere, non soffre di alcuna patologia di natura psichiatrica. L'ha stabilito la dottoressa Alessia Cicolini nel corso...