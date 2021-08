Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMASAN PIETRO IN GU «Non è possibile che nessuno si sia accorto di nulla. Non in una giornata così, con un sacco di persone in ogni angolo. Un bambino che annega grida, si dibatte. Non è possibile che nessuno abbia visto niente». Osserva attonita l'ingresso dell'impianto delle piscine comunali una donna che sperava di passare un pomeriggio di relax e che invece si è trovata ad apprendere con sgomento della morte del piccolo...