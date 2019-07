CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAPADOVA Scende dalle scale senza ciabatte per andarsi a prendere un po' d'acqua prima di dormire, scivola e cade. Ma ruzzolando giù, finisce contro il vetro di una porta con una gamba e le schegge gli recidono l'arteria femorale: è morto così, dissanguato in meno di un minuto Hassan el Miftah, di appena vent'anni, bracciante agricolo e studente, arrivato in Italia dal Marocco nel 2016 assieme al papà per iniziare una nuova vita. Vita spezzata da un incidente, banale, ma che non ha lasciato scampo al giovane, orgoglio della sua...