PADOVA Il dramma dell'epidemia nelle residenze per anziani del capoluogo è tutt'altro che finito. Con bollettini di contagio che fra malati e deceduti segnano un'ecatombe per la fascia più debole della popolazione, il bilancio finale non potrà che lasciare profonde cicatrici. A un mese e mezzo dall'esplosione del virus qualche segnale di miglioramento sembra però giungere. Almeno dall'istituto AltaVita Ira di via Beato Pellegrino, tra i più colpiti con un alto tributo in termini di vittime. L'altro focolaio della città, il pensionato Maria Bambina di via San Massimo, resta trincerato nel silenzio ma un appello della Diocesi mostra come da giorni la pericolosità della situazione fosse nota nonostante i dinieghi della direzione.

Si è tenuta giovedì la riunione tra il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta e i rappresentanti delle sigle sindacali Cisl, Uil e Cgil. Fulcro del confronto è stata la situazione dell'Ira, dove la deflagrazione del contagio ha costretto a una profonda riorganizzazione degli spazi e del personale decimato. «Gli sforzi dell'ente e dei lavoratori con la collaborazione dell'Ulss e del Comune hanno dato i loro frutti spiegano Manuela De Paolis (Fp Cgil), Ettore Furlan (Cisl Fp) e Stefano Tognazzo (Uil Fpl) - buona parte degli ospiti e dei dipendenti positivi riscontrano oggi il tampone negativo». Numeri ben diversi da un mese fa quando partì la campagna di tamponi a tappeto che aveva segnalato 62 ospiti e 38 dipendenti contagiati. Mentre i più sfortunati tra gli anziani hanno pagato con la vita, i lavoratori positivi sono finiti in quarantena. I congedi per assistere figli e familiari disabili ne hanno ulteriormente sfoltito le fila, tanto da costringere a impiegare Oss in cassa integrazione. E poi stop alle attività dei centri diurni e struttura blindata anche per i parenti, un piano di istruzioni sui dispositivi di protezione e l'attivazione di un reparto isolato per i positivi con dipendenti esclusivamente dedicati. Il contatto tra anziani e parenti è ancora garantito da educatori e psicologi: «I lavoratori erano terrorizzati di essere inconsapevoli vettori del virus spiegano i sindacalisti Gran parte di loro era asintomatica anche dopo il tampone e nessuno tra i pochi ricoverati è entrato in terapia intensiva. Oggi tra gli anziani contagiati circa 50 sono tornati negativi e gli altri sono in via di guarigione. I dipendenti meritano un riconoscimento anche economico: in accordo con la direzione apriremo una discussione per stabilire i premi, oltre ai 100 euro di bonus nella busta paga di maggio».

Se dall'Ira giunge dunque una ventata di positività anche per i parenti degli ospiti, lo stesso non vale per il Maria Bambina ancora stretto in un muro di silenzio. Pochi giorni fa la struttura ha dichiarato di non avere alcun positivo tra le 66 anziane ospiti e i dipendenti. Invece delle prime almeno tre sono decedute, ma potrebbero essere addirittura il triplo. Tra le degenti 38 sono risultate positive al Covid insieme a 17 operatori e un medico. Un quadro esplosivo che si scopre era ben noto almeno da inizio aprile. Due giorni dopo il primo decesso al pensionato, una lettera a firma del vicario generale della Diocesi monsignor Giuliano Zatti datata 10 aprile definiva preoccupante la situazione. La missiva è stata diramata alle parrocchie per reclutare Oss e infermieri in pensione che potessero rimpolpare «il personale drammaticamente ridotto di numero che crea disagio alla gestione». Nessun riferimento alle ospiti contagiate, ma il segnale di una difficoltà profonda che la struttura ha ammesso solo - e in minima parte - giovedì senza tuttavia fornire aggiornamenti sulla situazione attuale tra le mura di via San Massimo.

