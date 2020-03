IL DRAMMA

MONSELICE Un'altra ospite del Centro Servizi Anziani di via Garibaldi, a Monselice, è stata sconfitta dal Covid-19. Marisa Margutti aveva 77 anni e da qualche giorno era ricoverata all'ospedale Madre Teresa di Schiavonia, dove si è spenta nella giornata di domenica scorsa. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, fino al tragico epilogo, che ha fatto precipitare nello sconforto le sorelle Dina e Loredana e il cognato Piero.

Salgono così a dieci i decessi causati da coronavirus tra gli ospiti della casa di riposo monselicense. Un numero che fa impressione: tutti gli sforzi dei medici e del personale del Centro sono orientati a bloccarne la crescita. Intanto al Centro Servizi Anziani sono arrivati i primi esiti dei tamponi ripetuti nella giornata di domenica scorsa, dato che le analisi effettuate in precedenza su 31 ospiti avevano dato un risultato dubbio: o gli ospiti erano all'inizio della sintomatologia, o già in via di guarigione. Uno di loro è purtroppo deceduto nei giorni scorsi in ospedale. Quanto agli altri 30 ospiti, 5 sono risultati positivi, mentre gli altri 25 sono ancora in attesa di conoscere l'esito del tampone. Restano comunque confinati nella cosiddetta area gialla creata all'interno della struttura, isolati dal resto degli ospiti per non correre il rischio di contagiarli o essere contagiati. Nel Csa ci sono infatti anche un'area rossa, con gli ospiti indubbiamente positivi, e una verde, dove invece alloggiano gli ospiti negativi. Il personale della casa di riposo lavora con impegno e turni estenuanti per garantire la miglior assistenza possibile in un simile contesto.

La situazione è ancora più complicata perché mancano i 19 operatori risultati a loro volta positivi al tampone, al momento in isolamento domiciliare. Nella giornata di ieri, fortunatamente, è arrivata una nuova infermiera in virtù di una convenzione stretta dal Csa con la casa di riposo di Noventa Padovana. «Dobbiamo davvero ringraziare la direzione della struttura di Noventa. ha dichiarato il Commissario Straordinario Francesco Lunghi Ricordo poi che nei giorni scorsi abbiamo provveduto ad assumere due nuovi oss, in modo da organizzare meglio i turni del personale».

Lo stress e la fatica, oltre al dolore e alla tristezza che la malattia ha inevitabilmente portato con sé, mettono quotidianamente a dura prova i lavoratori. Per questo la direzione del Centro Servizi Anziani ha voluto garantire anche un servizio di supporto psicologico per il proprio personale.

«Ci sono cinque psicologi a disposizione dei dipendenti. ha fatto sapere il dottor Francesco Lunghi Due psicologhe sono volontarie, altre due sono state mandate dall'Ulss 6, una è la professionista interna. Quest'ultima è anche a disposizione degli ospiti. Noi comunque non possiamo imporre niente a nessuno, né pensiamo a sedute di gruppo. Semplicemente il personale e gli ospiti sanno che c'è la possibilità di usufruire di questo servizio».

Continuano nel frattempo i trattamenti agli ospiti ammalati all'interno della struttura. Grandi sono gli sforzi dei medici che stanno seguendo gli ospiti: oltre al dottor Francesco Lunghi, i colleghi Giorgio Brigato e Davide Strada. Proprio il Commissario Straordinario Lunghi ha voluto tranquillizzare da questo punto di vista i familiari degli ospiti del Centro. «I dottori Brigato e Strada seguono dal punto di vista medico tutti gli ospiti alla stregua di una corsia ospedaliera (e a loro va il mio vivo ringraziamento), così pure il personale infermieristico e oss, che son o sottoposti a turni molto pesanti e stressanti, ma lavorano con grande senso di responsabilità e civico - ha detto - insomma abbiamo un gruppo valido, efficiente, motivato e consapevole del momento critico che stiamo attraversando. Il personale amministrativo sta lavorando a pieno ritmo per poter garantire tutte le risposte strutturali, di protezione individuale e organizzative anche con turni di 10 ore al giorno».

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA