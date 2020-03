IL DRAMMA

MONSELICE Altri due ospiti del Centro servizi anziani di via Garibaldi, a Monselice, sono morti nelle ultime 24 ore a seguito delle complicanze da Covid-19. Antonio Ferrato, 78enne di Monselice, è spirato al Covid Hospital di Schiavonia, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi a seguito di un aggravarsi dei sintomi e delle sue condizioni di salute. Ezio Zampieri, 71enne di Bagnoli di Sopra, si è invece spento all'interno della struttura, nel cuore della notte tra sabato e domenica. Salgono così a nove i decessi causati da coronavirus tra gli ospiti della casa di riposo monselicense. Ogni nuovo lutto rende sempre più drammatica la situazione all'interno del Centro, dove ci sono ancora 64 ospiti positivi, mentre altre 8 persone sono attualmente ricoverate in ospedale.

In un'area ricavata all'interno della struttura, denominata area gialla, ci sono però altri 31 ospiti, ancora in attesa di ripetere l'esame, dato che il primo al quale sono stati sottoposti ha dato un risultato dubbio: o sono all'inizio della sintomatologia, o sono già in via di guarigione. Bisogna poi aggiungere all'elenco i 19 operatori risultati a loro volta positivi al tampone, al momento in isolamento domiciliare.

Il commissario straordinario Francesco Lunghi, incaricato di coordinare l'emergenza, ha voluto condividere un messaggio con tutto il personale «in un momento particolarmente doloroso e impegnativo per la nostra società ed in particolare per la nostra struttura».

«È il momento di stare tutti assieme e compete proprio a noi che siamo in prima linea, la responsabilità di essere di aiuto e supporto a tutti ha scritto nel proprio messaggio - Abbiamo sollecitato e ottenuto di avere la collaborazione di un'equipe di psicologi per superare tutti insieme tale difficile momento».

Il sovraccarico di lavoro, che costringe gli operatori a turni massacranti, la difficile situazione emotiva e la preoccupazione per il futuro rendono infatti particolarmente pesanti le giornate di ospiti e dipendenti. Eppure questi ultimi, ben gestiti e coordinati, non lesinano i propri sforzi per prendersi cura degli ospiti nel modo più efficiente possibile. Accanto a loro, oltre a Francesco Lunghi, ci sono altri due medici, Giorgio Brigato e Davide Strada, che si riuniscono in due incontri al giorno per esaminare le condizioni di salute di ogni singolo ospite, ciascuno dei quali ha una propria cartella medica. Tra misurazioni della temperatura e della saturazione d'ossigeno, i medici monitorano l'eventuale presentarsi o modificarsi dei sintomi. E da alcuni giorni per i pazienti positivi al Covid -19 sono pure cominciate le cure.

IL LUTTO

Gli amici di Ezio Zampieri avevano già pensato alla sua festa di compleanno, a luglio. Era debilitato da altre patologie ma non aveva dubbi di festeggiare i 72 anni assieme alla famiglia. Invece ieri se n'è andato per colpa del Coronavirus. Enzo era in casa di riposo a Monselice ormai da sette anni. Originario di Bagnoli, cinque fratelli, aveva lavorato come operaio agricolo al Dominio, dopo un periodo come manovale, e poi era stato assunto in una ditta che si occupava del lavaggio delle corriere. Zampieri, celibe, aveva vissuto con la mamma e alla sua morte aveva preferito entrare in una struttura protetta, anche a causa della salute malferma. Il Centro Servizi di Monselice era così divenuta la sua casa e qui con frequenza andavano a trovarlo anche i fratelli, in particolare Roberta, che si è sempre presa cura di Enzo. «Ci resta il cruccio di non aver visto lo zio nelle ultime settimane, purtroppo la salute malferma, a livello polmonare, probabilmente non lo ha aiutato«, spiega la nipote Grazia Pagan.

«Ricordo che qualche anno fa lo avevamo trovato a mano con una ospite della casa di riposo e, quasi per giustificarsi, ci aveva detto era ora che avessi anche io un poca di compagnia», aggiunge Grazia commossa.

Camilla Bovo

Nicola Benvenuti

