IL DRAMMA

MERLARA Tre anziani morti in una sola notte: nella casa di riposo di Merlara il Coronavirus continua a mietere vittime. Nel bollettino di guerra, che ormai conta 7 decessi si leggono ora anche i nomi di Ottaviano Correzzola, 79enne di Merlara, Zefferino Baldo, 85enne di Carceri e Norina Boraso, 94 anni di Borgo Veneto. Il primo era ricoverato a Schiavonia da due giorni, mentre gli altri due si trovavano all'interno della struttura, focolaio di Covid-19 da domenica 8 marzo. Su sette anziani deceduti, soltanto due erano risultati negativi ai tamponi ma è possibile che i pazienti ne abbiano manifestato i sintomi in un momento successivo al test. Cinque i ricoveri a Schiavonia, l'ultimo nella mattinata di ieri mentre gli ospiti in struttura sono 61. «È con cuore affranto che sonno costretta a dare queste drammatiche informazioni» ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco Claudia Corradin informando i concittadini delle ultime tre croci alle famiglie vanno le nostre sentite condoglianze. Abbiamo bisogno che la Regione ci aiuti nel reperire il personale. Quello rimasto è stremato».

Il virus sta mettendo in ginocchio non solo chi lavora all'interno del Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan di via Roma ma anche la task force composta da amministrazione e direzione della struttura che da ormai 13 giorni lavora giorno e notte per far fronte all'emergenza. Dopo tre test negativi, ieri anche per il sindaco è arrivato l'esito tanto temuto: tampone positivo. La Corradin, ora in pensiero anche per la propria salute, si era già messa in isolamento fiduciario da sabato scorso quando il vicesindaco Matteo Migliorin era risultato positivo al Covid-19. Anche la presidente Roberta Meneghetti è in quarantena. Una condizione che rende ancora più difficile la gestione dell'emergenza ma che comunque non impedisce alla prima linea di proseguire la battaglia contro il nemico invisibile. «Sul fronte dei dispositivi di protezione individuale siamo autonomi spiega la presidente ci sono arrivate le forniture che avevamo ordinato: guanti, occhiali, cuffie, tute, copri calzari. Mancano le mascherine: al momento ne abbiamo ordinate mille a una ditta che le sta fabbricando e che ha già chiesto le certificazioni perché siano riconosciute come dispositivi medico-chirurgici. La Protezione civile ci ha assicurato che sono in arrivo».

TURNI MASSACRANTI

L'equipaggiamento, anche se non del tutto adeguato, c'è. Mancano però i soldati. «Gli operatori stanno sopportando turni massacranti. E non parlo soltanto di stress fisico ma anche emotivo prosegue la Meneghetti tutte queste morti sono devastanti anche per loro. In queste strutture, dove il personale è a stretto contatto con gli ospiti e passa molto tempo con loro, a differenza delle corsie di ospedale, gli anziani diventano come nonni, genitori o zii. Ci si affeziona e vederli morire in così poco tempo è straziante». Fiori, messaggi e striscioni sono i mezzi attraverso cui la comunità cerca di infondere coraggio a chi lavora nella struttura. Una mano tesa a cui la Residenza Scarmignan risponde pubblicando sulla sua pagina Facebook le foto degli anziani più attivi durante la loro ora di svago. C'è chi fa ginnastica e chi canta vecchie canzoni che sanno di balere, sagre di paese e gioventù. La tenuta anti contagio con tuta, guanti e mascherina non impedisce alla psicologa di battere le mani per scandire il tempo, fino all'applauso finale. In via Roma non si molla. Ma nemmeno fuori ci si arrende soprattutto quando la solidarietà chiama: in meno di 24 ore la raccolta fondi online Sosteniamo il Centro servizi anziani di Merlara lanciata giovedì pomeriggio da un'ex dipendente aveva già superato i 3.000 euro. Ieri alle 19 erano già 60 i benefattori che avevano versato un contributo sulla piattaforma www.gofundme.com. Intanto Uneba Veneto, associazione di categoria che raccoglie 85 enti dedicati alle persone fragili in tutta la regione, ha inviato un appello alla giunta regionale. Quattro le richieste avanzate: l'invio urgente di dispositivi di protezione individuale, tamponi per tutti i dipendenti delle case di riposo, non accogliere i pazienti positivi in tante strutture medio-piccole bensì in poche grandi strutture e accogliere gli anziani che da casa o dall'ospedale entrano in un centro servizi per anziani solo dopo aver fatto tamponi e rispettato un periodo di isolamento.

