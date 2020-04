IL DRAMMA

GALZIGNANO Si allunga ancora il conto dei decessi fra gli ospiti della Residenza al Parco di Galzignano. Ai tre anziani deceduti nei giorni scorsi se ne aggiungono altri due. Nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Schiavonia, è purtroppo mancato l'altra notte l'ottantacinquenne B.B., residente a Mestrino. L'anziano, accolto nella struttura di via Cengolina nel gennaio del 2018 faceva parte del drappello di 8 pazienti in arrivo dall'istituto in condizioni critiche. Il loro numero ora si è ridotto a sei. Sempre ieri notte, la crisi respiratoria connessa al Coronavirus si è rivelata letale anche per G.C., un'ottantasettenne di Padova, accolta alla Residenza al Parco dal giugno dello scorso anno, per la quale non è stato possibile disporre il ricovero d'urgenza al polo ospedaliero. La donna è spirata al secondo piano della residenza per anziani, nello stesso reparto dove sono ricoverati tutti i 61 ospiti che sono risultati positivi all'esame del tampone.

L'APPRENSIONE

L'apprensione in questo momento regna sovrana all'interno della Casa di Riposo. Il timore è soprattutto nei confronti degli ospiti che sono già gravati, oltre che dall'età, dalla persistenza di altre patologie e maggiormente esposti all'assalto del virus. Non poteva essere dunque più esplicito lo stato d'animo della direzione della struttura pronta ad ammettere che «si dovrà essere preparati al peggio». Ciò nonostante la direzione abbia fatto scattare un piano ancora più ristretto di isolamento, trasformando il secondo piano della Casa di Riposo in una sorta di ultimo fortino di isolamento per i casi positivi. «Abbiamo predisposto ha sottolineato il portavoce della Residenza al Parco, Davide Vecchi delle complesse operazioni di trasloco che prevedono, fra le altre azioni, la disinfezione degli spazi che vengono occupati dai malati in emergenza e di quelli che vengono rilasciati. Sono stati definiti anche dei percorsi differenziati per il trasporto, la consegna e lo stoccaggio di merci e rifiuti e dei canali separati percorribili dal personale».

Ad aggravare la situazione resta il fatto che i due medici in forza alla struttura sono anch'essi in isolamento. «Quelli che li sostituiscono sottolinea ancora Davide Vecchi non conoscono tutto il vissuto degli ospiti e quindi, se l'aspetto sanitario è assicurato in tutte le necessarie prestazione, viene meno la relazione umana di sostegno agli anziani». Altra difficoltà della casa di riposo è anche quella di affrontare il grado di apprensione delle famiglie che si fa di giorno in giorno sempre più intenso. «Le famiglie degli anziani maggiormente in difficoltà racconta ancora Davide Vecchi non vedono il loro congiunto ormai da 40 giorni. E la loro preoccupazione non viene meno nemmeno di fronte al bollettino quotidiano che ricevono a casa. Per gli altri ospiti che non versano in situazione di pericolo, inseriti nell'area verde o in quella gialla della Residenza, invece, le video chiamate avvengono regolarmente». C'è poi lo stato del personale, grandemente dedito alla causa degli ospiti ma prostrato ormai da turni massacranti. «É ammirevole la loro dedizione ha sottolineato ancora Vecchi ma molti cominciano a lavorare sotto stress. L'aspetto più rassicurante, di cui anche le stesse organizzazioni sindacali hanno preso atto, è il fatto che siamo dotati di presidi di sicurezza adeguati nella qualità e nel numero». Almeno la metà di loro sono di Galzignano. E per loro il sindaco Riccardo Masin ha speso parole di ammirazione. «Tutto il paese ha detto è orgoglioso di quello che stanno facendo. E li ringrazia. Ogni persona che scompare nella struttura addolora profondamente questa comunità. Ma la Residenza è e resterà, anche dopo questa emergenza, una struttura fortemente legata alla vita, ai bisogni e all'occupazione del nostro paese».

Lucio Piva

