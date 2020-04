IL DRAMMA

GALZIGNANO L'apprensione adesso diventa paura. Altri due nomi degli ospiti della Residenza al Parco di Galzignano si aggiungono infatti alla lista dei decessi dei giorni scorsi. Italo Trimarco, 91 anni, residente a Padova, e Anselmo Manzolaro, 73 anni di Maserà, portano così a sette il numero delle vittime da Covid19. Ma quello che desta davvero spavento è che quattro di loro siano decedute in soli due giorni.

Italo Trimarco è spirato nel suo letto al secondo piano della Casa di Riposo dove era stato trasferito dopo l'esito positivo del tampone. Era una figura nota nel mondo imprenditoriale padovano per essere stato per anni responsabile dei rapporti commerciali all'interno dell'Ente Fiera di Padova. Nella sua veste era stato praticamente l'anima di manifestazioni fieristiche come la stessa Campionaria e Tuttinfiera ed aveva ampie ed ottime relazioni con il territorio e le aziende. E proprio per questo era stato insignito del titolo di Maestro del lavoro. All'inizio degli anni 90 aveva tagliato il traguardo della pensione, prima di diventare ospite, dal luglio del 2018 della Casa di Riposo di Galzignano. Vedovo da un anno, Italo Trimarco lascia i due figli Martino e Massimo.

Anselmo Manzolaro, invece, viveva da solo nella sua abitazione a Maserà prima di essere accolto, nel luglio dell'anno scorso, alla Residenza ai Colli. È stato un eccellente meccanico di motociclette; durante la sua lunga carriera ha lavorato per grossi marchi quali Northon e Triumph. All'inizio degli anni Ottanta ha fondato, insieme ad altri appassionati, la mitica società dilettantistica di ciclismo Sette amici, con sede nella frazione. Si è dedicato alla crescita, umana e sportiva, di decine di ragazzini. «Nei giorni festivi li portava in giro per la Regione, alle diverse competizioni racconta il vicesindaco Orazio Bottaro I suoi allievi hanno partecipato, centrando vari successi, ai campionati su pista e inseguimento. Aveva anche la passione dei campi che coltivava con impegno e dedizione». Anselmo Manzolaro era stato ricoverato all'ospedale di Schiavonia il 25 marzo scorso all'aggravarsi delle sue condizioni. Per entrambi gli ospiti, l'assalto del Covid 19 ha complicato una situazione clinica di estrema fragilità. Nulla è stato possibile per i sanitari per scongiurare il peggio.

La situazione alla Casa di Riposo ha toccato il grado di allarme rosso. E fa lievitare a 47 il numero complessivo dei deceduti nelle strutture del territorio (Merlara, Monselice e Ira).

«Dobbiamo aspettarci altri tristi notizie nei prossimi giorni ha detto il sindaco Riccardo Masin anche se stiamo facendo di tutto per stringere il più possibile il cordone di sicurezza attorno alla struttura per anziani. Anche oggi con i volontari abbiamo lavorato per tutto il giorno per completare le operazioni di disinfezione nell'area esterna. Ma la vera battaglia è all'interno dell'edifico e vede il personale prodigarsi in uno sforzo davvero encomiabile». Proprio dal personale è atteso nei prossimo giorni il salto in avanti per superare lo stato di emergenza in cui versa la struttura. Rientreranno al lavoro, infatti, gli operatori rimasti assenti per il periodo di isolamento fiduciario. «Il loro apporto spiega il portavoce della struttura Davide Vecchi è importante sotto il profilo delle conoscenze e dell'esperienza, soprattutto nella fase attuale in cui si sta definendo il trasferimento di tutti gli ospiti positivi ed in situazioni di preoccupazione all'interno del secondo piano della struttura». Sono 59 i casi positivi al virus all'interno della struttura, che vede ancora sette persone ricoverate. Al conto si aggiungono anche altri otto dipendenti positivi. Il dramma della Residenza al Parco ha colpito fra tutti anche don Danilo Isatti, il parroco del paese, che ogni mercoledi, fino a quando l'ha permesso il rigido protocollo, andava ad officiare la Messa nella cappella della Residenza di Galzignano. «In quel contesto ha detto ho conosciuto tanti ospiti e molte famiglie. Mi manca la loro vicinanza. Una di queste ieri, ha voluto mandarmi un mazzo di fiori con la preghiera di portarlo in chiesa, come simbolo di una preghiera che vede congiunti tutti i parenti degli ospiti. Ho colto questo invito con molta commozione».

