BRUGINE «Grazie, grazie». Sono poche le parole che riesce a pronunciare Anna Pengo, di Campagnola di Brugine, rivolte ai tanti che la chiamano per presentare le condoglianze per la morte del terzo fratello, in pochi mesi. Una famiglia toccata duramente, e nell'arco di pochi, terribili mesi dalla pandemia.

Mercoledì 3 marzo, infatti, ha chiuso gli occhi per sempre anche Natalino Pengo, 65 anni: era ricoverato all'Unità riabilitativa territoriale di Piove di Sacco, dopo circa due mesi di degenza a causa del Covid, che aveva già portato via in ottobre Claudio, 56 anni, e a fine anno Lorenzo, di 58. Era stato vaccinato qualche settimana fa e la stessa azienda sanitaria ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo per capire le cause del repentino peggioramento che poi lo ha portato al decesso.

Una famiglia colpita in modo tragico dal Coronavirus quella dei Pengo: il primo ad ammalarsi era stato, lo scorso 17 ottobre, Claudio, apprezzato responsabile di sala del noto ristorante Da Giovanni di Mortise, dove in cucina lavora da anni anche la sorella Anna. Una febbre fastidiosa che faticava a scendere anche con la tachipirina, tanto che il medico dopo qualche giorno aveva pensato di far eseguire il tampone. Dopo un breve passaggio al Pronto soccorso di Piove di Sacco, era stato inviato a Schiavonia. Le sue condizioni erano poi peggiorate, rendendo necessario il ricovero a Cittadella, poi nella Terapia intensiva dello stesso ospedale, dove era deceduto.

Il Covid si era nel frattempo trasmesso anche a Lorenzo e Natalino, che a distanza di qualche settimana dal ricovero di Claudio avevano dovuto fare ricorso pure loro all'ospedale ed erano stati ricoverati all'Immacolata Concezione di Piove di Sacco, dove Lorenzo era spirato lo scorso 30 dicembre, non essendosi mai ripreso dalle pesanti conseguenze del Covid.

«Con Natalino sembrava che le cose prendessero una piega diversa» dice Anna, che viveva insieme ai due fratelli nella casa di famiglia in via Buffa e che ora si ritrova da sola. Anche lei era stata colpita dal virus, ma se l'è cavata con poche conseguenze, tanto da non dover rendere necessario il ricovero. «Dal reparto Covid, una volta negativizzato, Natalino era passato alla struttura intermedia, perché chiaramente aveva bisogno di riabilitazione per gli arti, oltre che di alimentazione specifica» afferma la sorella. E in effetti Natalino dava segni di progressivo miglioramento, tanto che gli era stata portata la televisione, ma anche un libro. Era infatti appassionato di lettura, soprattutto dopo il pensionamento dall'attività di camionista, che aveva svolto per anni non solo in Italia, ma anche all'estero.

D'improvviso, nei giorni successivi alla vaccinazione, il peggioramento che aveva reso necessario un terzo ricovero in Terapia Intensiva, reparto dal quale Natalino Pengo è uscito senza vita, lasciando i quattro fratelli rimasti: oltre ad Anna, Paolo, Emilia e Rosa. Le esequie di Natalino saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Campagnola oggi.

I Pengo sono una famiglia molto religiosa e legata ai valori della fede cristiana, che sono stati loro di conforto in questi mesi così difficili: a celebrare i funerali di Natalino, come già avvenuto per Claudio e Lorenzo, sarà fra Giovanni, il nipote frate francescano, molto affezionato agli zii, che officerà insieme al parroco don Luca Gallocchio. «Siamo rimasti tutti attoniti dal terzo lutto che ha colpito la famiglia Pengo - afferma il sindaco di Brugine, Michele Giraldo - In questi casi c'è ben poco da dire, se non mettersi accanto al dolore della famiglia con discrezione e partecipazione. Fatti tragici come questo sono un chiaro monito a ciascuno di noi ad avere una condotta attenta, rispettando le regole che ci vengono suggerite dai sanitari».

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

