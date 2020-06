IL DRAMMA

ESTE La sua sembrava una storia a lieto fine: a 95 anni aveva sconfitto il virus, tornando nella sua casa di Este dopo 39 giorni passati al Covid hospital. Bruna Toniolo il virus lo ha sconfitto, diventando un simbolo di speranza per l'intera città di Este. Purtroppo però non ha retto agli effetti collaterali causati dal Covid-19. Il virus infatti l'ha debilitata aggravando alcuni disturbi già presenti, al punto che l'anziana, di nuovo ricoverata, si è spenta venerdì sera. La sua morte è stata un duro colpo non soltanto per i figli e i nipoti ma per l'intera città, che a inizio maggio si era rallegrata alla notizia delle sue dimissioni dal Covid hospital, da cui era uscita con due dita alzate in segno di vittoria.

L'AGGRAVAMENTO

«Bruna è riuscita a compiere i suoi 95 anni tra l'affetto dei suoi cari» afferma il sindaco Roberta Gallana. Nonna Bruna insomma aveva fatto un grande regalo a se stessa e alla sua famiglia. Poi le cose sono precipitate. «Pur avendo superato il contagio e dando prova di una forza d'animo straordinaria, il Signore l'ha chiamata a sé aggiunge dispiaciuta la prima cittadina Bruna è stata una mamma e nonna amatissima». L'anziana ce l'aveva messa tutta nella lotta contro il virus, fino a quel doppio tampone negativo, che le aveva permesso di lasciare l'ospedale, dopo ben 39 giorni di ricovero. Il 27 marzo scorso infatti, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, l'anziana era stata ricoverata all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. Se già i sintomi tipici avevano fatto temere il possibile contagio, la diagnosi dei medici non aveva lasciato dubbi: Bruna aveva contratto il coronavirus. A quel punto era partito il lungo percorso di cure, somministrate con professionalità e grande umanità dalle équipe di Medicina, Neurologia, Geriatria e Cardiologia, che hanno potuto avvalersi dell'aiuto dei colleghi di Cittadella e Camposampiero. Lo sforzo dei medici, la tempra e la grinta di Bruna e un pizzico di buona sorte si erano combinati magnificamente, fino al felice esito finale.

E così il 4 maggio scorso la 95enne, mamma di quattro figli che l'hanno resa nonna e poi bisnonna, aveva potuto finalmente varcare la porta di casa. Commossa, felice, ufficialmente guarita e circondata dall'affetto di figli e nipoti, grati ai medici che avevano reso possibile il suo ritorno a casa. La storia dell'anziana atestina aveva colpito anche il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta, che aveva sottolineato come il suo caso dimostrasse che dal Coronavirus si può guarire anche in età avanzata. E così è stato. Ma lo strascico lasciato dal virus nel suo fisico messo a dura prova ha portato purtroppo al triste epilogo di venerdì sera. La 95enne, che da giovane aveva lavorato per qualche anno come infermiera prima di dedicarsi alla cura della casa e della famiglia, al suo rientro a casa aveva chiesto subito di poter indossare i suoi vestiti, dopo 39 giorni trascorsi in camice, e di poter gustare i suoi piatti preferiti. La buona notizia si era rapidamente diffuso in città: il sindaco ne aveva dato notizia sul proprio profilo Facebook e nel giro di poche ore in tanti si erano congratulati con la nonna guerriera. L'affetto non è mancato neppure ieri, quando la notizia della sua morte si è diffusa sui social: sono infatti centinaia i messaggi di cordoglio arrivati ai familiari, a cui l'intera città si stringe in un momento di così grande dolore. Per i familiari l'unica parziale consolazione è il fatto di averla avuta accanto un mese in più.

