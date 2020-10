L'ALLARME

TOMBOLO Nonostante tutti i protocolli di sicurezza rigorosamente adottati. il Coronavirus ha contagiato anche uno dei medici di famiglia in servizio a Tombolo, Franco Rizzardi di 64 anni.

È in isolamento con sintomi nella sua abitazione, moglie e tre figli stanno bene, il loro tampone è negativo, come pure quelli dei pazienti. Si tratta di una ventina richiamati dal Servizio igiene e sanità pubblica, sulla base del registro delle visite del medico. Tutti sono risultati negativi. Si temeva infatti che data l'intensa attività, solo la scorsa settimana ad esempio sono stati trecento i pazienti che nell'ambulatorio in via Boccaccio sono stati vaccinati contro l'influenza da Rizzardi, il contagio potesse essersi propagato. Non è così e questo è ampiamente confortante.

Il servizio ambulatoriale è stato sospeso per poco. C'è un medico che fa le veci del dottor Rizzardi finchè non sarà guarito e potrà tornare al suo prezioso e mai come ora, indispensabile, lavoro.

«Ho individuato quando il contagio può essere avvenuto, ossia durante una visita non programmata in ambulatorio mercoledì 14 ottobre - spiega il medico - Da considerare che ho sempre adottato tutti i protocolli, dalle protezioni individuali all'igienizzazione, aerazione dei locali e altro ancora. Visite su appuntamento ovviamente, ma quel giorno c'era una particolare necessità. La persona è venuta in ambulatorio con un familiare che si doveva visitare. Le ho fatto fare un tampone e sabato è risultato positivo. Ho fatto anch'io un tampone urgente. È risultato negativo come pure quello dei miei familiari. Sono tornato al lavoro lunedì e martedì. Stavo bene. Mercoledì i sintomi di uno strano raffreddore. Mi sono fatto un test rapido, negativo anche quello. Ho lavorato, poi ho fatto il tampone e quello è risultato positivo. Da li lo stop assoluto e l'autoisolamento comunicando immediatamente i nominativi dei pazienti visitati e quindi più esposti. So che fortunatamente non ci sono contagiati».

Intanto è trascorsa la prima settimana di quarantena per il medico. «Non ho avuto febbre se non leggera, ma tanto mal di testa veramente pesante a tutte le ore del giorno, insonnia, mal di gola e spossatezza».

Il dottor Rizzardi non è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, è seguito direttamente al suo domicilio. Nella cittadina infatti si erano rincorse le voci che fosse in terapia intensiva, come pure che alcune delle persone visitate fossero risultate positive. Falso. «No assolutamente - ribadisce il medico - Immagino i timori in coloro che sono venuti in ambulatorio, ma i protocolli di sicurezza sono sempre stati seguiti. Ormai questo virus viene veramente da tutte le parti. Ogni giorno nuovi contagi, nessuno riconducibile alla mia attività ambulatoriale».

Medici in prima linea e quello che sta vivendo Rizzardi è la dimostrazione dell'abnegazione alla professione. Vive in una parte dell'abitazione e sente il resto della famiglia, che sta bene e che non ha mai avuto sintomi, con il telefono.

«Ho altri dieci giorni di isolamento. Poi dovrei fare un altro tampone, sempre che le mie condizioni siamo migliorate perchè in caso contrario è inutile. Se sarà negativo potrò ritornare al lavoro». Attestazioni di pronta guarigione gli giungono dai colleghi, dagli assistiti e dai tanti amici. Il telefono cellulare è l'unico contatto possibile con il mondo esterno, si spera per poco ancora.

Michelangelo Cecchetto

