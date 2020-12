IL CALVARIO

PADOVA Odontoiatra di professione, da maggio ai primi di novembre era andato a dare man forte ai colleghi medici nei poli di Pronto soccorso di Bibione, Caorle, Portogruaro, Sandonà, Auronzo. Gianni Calabrese, 68 anni, già consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio di Palazzo Moroni sotto la giunta Destro, un mese fa si è ammalato di Covid e, in breve tempo, il suo quadro clinico è precipitato. Calabrese è rimasto intubato per venti giorni nella terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio. Due giorni fa è stato stubato, ma è ancora aiutato a respirare, sempre con cure intensive. La situazione è valutata come discreta. «Quando è scoppiata la pandemia, mia marito ha deciso di mettersi in gioco - racconta la moglie Roberta - e di dare aiuto ai colleghi di Pronto soccorso in giro per il Veneto. Non posso dire con certezza che si sia ammalato in servizio ma penso di sì, nonostante indossasse tutti i dispositivi di protezione. Ad Auronzo mi raccontava di parecchi casi. Adesso speriamo bene, si sta riprendendo, i parametri sono buoni. É un soggetto molto fragile ma è seguito molto bene, io voglio essere positiva».

Il mese scorso tutta la famiglia Calabrese si è ammalata, la moglie e i figli, ma con sintomi lievi già risolti con l'isolamento domiciliare. «Gianni è una persona generosa che ha sempre amato mettersi a disposizione degli altri, quando starà bene gli racconterò delle tante persone che hanno tifato, a distanza, per lui. Ha una tempra forte, una grande volontà, non possiamo vederci, non possiamo sentirci ma io lo so che non vede l'ora di tornare da noi. Io sono fatalista, abbiamo sempre adottato protezioni, ma il Coronavirus ce l'abbiamo di fianco. E purtroppo non è una passeggiata. La situazione in sé, di malattia, di isolamento, di quarantena, che blocca tutti i contatti, è estremamente pesante. É terribile poi che le persone siano in ospedale a combattere da sole. É fondamentale - sollecita Roberta - che tutti facciamo un ultimo sacrificio, con impegno, con il desiderio di debellare una volta per tutte questa brutta bestia. Facciamoli, questi sacrifici che ci raccomandano». Forte la vicinanza di colleghi e amici. «Gianni si è sempre speso per gli altri e lo ha dimostrato - dicono, seduti fuori dalla terapia intensiva - anche in questo frangente: non ha guardato a sé stesso ma a quello che poteva fare per aiutare nei Pronto soccorso. Il suo spirito, il suo essere medico, la sua generosità sono stati superiori al rischio che poteva correre. Speriamo esca presto da questo incubo: noi lo aspettiamo a braccia aperte. Forza Gianni!».

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA