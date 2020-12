L'ULTIMO SALUTO

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Il desiderio di mamma Roberta e di tutta la famiglia sarà rispettato: il nullaosta per il funerale di Pietro e Francesca arriverà nella giornata di oggi e l'ultimo saluto ai due ragazzi è previsto per domani (orario non ancora stabilito) nella chiesa di Arsego. I due figli, dunque, potranno trovare pace prima di Natale come espressamente richiesto non solo dalla madre ma anche dal sindaco.

Tutta la comunità di San Giorgio delle Pertiche, intanto, si stringe attorno alla famiglia Calzarotto. A mamma Roberta, 47 anni, infermiera professionale al Siad (servizio infermieristico di assistenza domiciliare) di Camposampiero, ai nonni Aldo e Mercede, agli zii Claudio e Cinzia. Una famiglia storica del territorio, conosciuta, amata ed apprezzata. Tutta la comunità ha fatto quadrato per sostenere la famiglia in questo momento di dolore. Il dramma di una mamma che ha affidato al padre i suoi due figli, Pietro di 13 anni e Francesca di 15, e non li ha visti più ritornare. Il dramma di due nonni che hanno visto crescere i loro nipoti, andati a vivere ad Arsego assieme alla mamma dopo l'avvio delle pratiche di separazione dal marito. Dalla scuola alla parrocchia sono tanti i messaggi di affetto e solidarietà manifestati in questi giorni per portare sollievo ad una famiglia che vive una sofferenza che non sembra avere fine.

LA MESSA

Stasera, alle 19, nella chiesa di Arsego sarà celebrata una messa in ricordo dei due ragazzi. Un momento di raccoglimento spirituale voluto dai parrocchiani, che in questi giorni hanno fatto quadrato attorno alla famiglia, ma anche dall'Asd Gs 2Pedali Arsego, gruppo ciclistico del quale è membro storico Aldo Calzarotto, il nonno materno di Francesca e Pietro.

LA MADRE

E' una donna forte Roberta. In lei c'è tanta rabbia per quanto è successo e chiede che almeno venga data al più presto degna sepoltura a Francesca e Pietro. Una comprensibile e legittima richiesta che è stata raccolta dal sindaco Daniele Cannella e dall'amministrazione impegnata in questi giorni a seguire l'iter per il rito funebre. «La famiglia ha manifestato la volontà che il funerale sia sobrio e riservato alle persone a loro più care ha dichiarato il sindaco Daniele Cannella - Massima collaborazione è stata offerta per far sì che le esequie possano essere celebrate il prima possibile».

Nel giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino. La sera precedente, già stasera se sarà confermata la data di domani per i funerali, l'amministrazione inviterà la cittadinanza ad esporre un lume sul davanzale in segno di partecipazione e solidarietà. Un segnale di vicinanza che gli stessi amministratori hanno voluto esprimere per primi ieri sera osservando, su invito del presidente del Consiglio comunale Claudio Scapolo, un minuto di silenzio prima di iniziare il consiglio comunale.

Anche per le esequie di Alessandro Pontin, il padre omicida-suicida, si attende il nulla osta della magistratura. I funerali di Pontin si terranno, probabilmente, ad una ventina di chilometri di distanza, a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Qui Alessandro viveva in una villetta bifamiliare, al primo piano, che condivideva con i suoi genitori. La stessa casa che era stato il nido coniugale di Alessandro e Roberta quando si erano sposati e che tra sabato e domenica è diventata teatro dell'orrenda tragedia. A pochi passi la casa del fratello Roberto, il primo ad entrare nella villetta e a fare la tragica scoperta.

