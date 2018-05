CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOPO-GARAPADOVA Si sono appena goduti il trionfo sul palco in mezzo al campo Joseph Oughourlian e il presidente Roberto Bonetto, quando uno a fianco all'altro si concedono ai cronisti. Apre l'intervista Oughourlian, al quale viene chiesto se adesso ci sono grandi programmi per il futuro. «Speriamo di sì, ma siamo persone ragionevoli. Faremo un passo alla volta e metteremo i mezzi per rimanere in serie B. Con Bonetto mi sento molto bene come investitore, e il lavoro l'ha fatto lui. Io centro poco e Padova deve ringraziare il presidente che...