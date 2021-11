Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DOLORETOMBOLO Fedele alla sua terra natia, a Tombolo, fino alla fine. Riposerà per sempre nella cittadina che gli ha dato i natali e che ieri mattina si è svegliata con la ferale notizia della sua scomparsa, il finanziere Ennio Doris che è mancato a Milano nella notte tra martedì e mercoledì a 81 anni. Da Tombolo era cominciata la sua carriera, a Tombolo aveva mantenuto la residenza e ritornava non appena poteva, e ora vi rimarrà per...