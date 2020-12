IL DOLORE

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Nella piccola Arsego, frazione di San Giorgio delle Pertiche, non si parla d'altro e la domanda è sempre la stessa. Come è possibile che un papà abbia preso in mano il coltello e abbia inferito contro i corpi dei suoi figli, Francesca e Pietro, fino a porre fine alla loro esistenza? Due ragazzini, di 15 e 13 anni, che si trovavano a casa del padre, a Trebaseleghe, per trascorrere qualche giorno con lui, separato dalla moglie ormai da diversi anni. Se lo chiedono tutti, ma non ci sono ancora risposte e probabilmente mai ce ne saranno.

«Una doppia personalità sbotta sconvolto dalla rabbia, dal dolore e dalla disperazione Aldo Calzarotto, nonno dei due adolescenti Non c'è altro da aggiungere». E attorno a lui fanno barriera gli amici e i parenti più cari che ieri si sono stretti alla famiglia per portare conforto e solidarietà in questo difficile momento. Un momento che chiedono di vivere in rispettoso silenzio. All'esterno della casa una fila di luci natalizie risplende ad intermittenza. E' l'unica cosa che al momento ricorda il magico sapore di questi giorni. All'interno solo dolore e disperazione. Il dolore di due nonni che hanno cresciuto i loro nipoti fin da quando erano piccoli e che da un giorno all'altro non li hanno più rivisti. Il dolore di una mamma, Roberta, che ignara di quanto sarebbe avvenuto, ha affidato i più grandi amori della sua vita, nelle mani dell'ex marito, padre dei suoi figli, che si è rivelato poi il loro carnefice. Roberta, stravolta, non risponde neanche alle telefonate delle colleghe e delle amiche più strette che non si danno pace. Quelle amiche alle quali aveva confidato le sue difficoltà con l'ex marito. A partire da una separazione non facile che ultimamente sembrava però essere ritornata su binari meno rancorosi. Attorno a Roberta una barriera di persone che proteggono il suo bisogno di silenzio, di viversi il dolore tra quelle mura domestiche nella quale è cresciuta, assieme ai fratelli Claudio e Cinzia, a mamma Mercede e a papà Aldo.

