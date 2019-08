IL DOLORE PADOVA Era nato due volte Federico Bertollo, morto ieri, a 23 anni,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOLOREPADOVA Era nato due volte Federico Bertollo, morto ieri, a 23 anni, lasciando in un dolore enorme la famiglia, i parenti ed i numerosi amici e conoscenti. La seconda vita, per lui, era cominciata a 14 anni. Era l'inizio di ottobre, quando a poche centinaia di metri dalla sua casa, a Pozzetto di Cittadella, mentre attraversava via Postumia di Ponente, in bicicletta con un amico, fu investito da un furgone.Aveva passato tre mesi tra la vita e la morte all'ospedale di Padova, poi il lunghissimo recupero funzionale. Il grave incidente gli...