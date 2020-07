IL DOLORE

PADOVA «Benedetta era un inno alla vita». In pochissime parole dei familiari è condensato l'essenziale dei venticinque anni di Benedetta Ciprian. Quella vita che un drammatico destino ha fermato poco prima dell due della notte tra lunedì e martedì, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione in centro a Carmignano di Brenta. Avrebbe riposato e poi la giornata di martedì sarebbe stata di sole, sabbia, spensieratezza e soprattutto grande allegria con gli amici. Un giorno di riposo dal lavoro per lei, commessa nella catena di negozi Scout dove era impiegata da tre anni a tempo indeterminato, nel punto vendita di Thiene (Vicenza) dov'era stata trasferita da un mese dal negozio di Bassano del Grappa.

Lei che si lamentava perchè le davano quasi dieci anni di meno, volto dolcissimo e aggraziato, il fisico minuto. Ma se l'aspetto esteriore, armonioso, era questo, Benedetta aveva ancor più una forza interiore e una vitalità come pochi. Trascinante.

«Più bella dentro che fuori», aggiungono papà Renzo, meccanico di 58 anni, mamma Annalisa, di 53, la sorella maggiore Samantha di 30 anni, zie e zii. Famiglia conosciuta. I nonni paterni erano titolari in centro dell'ex bar Moretto. Un dolore profondo, ma affrontato con grande dignità, con l'unione che una famiglia forte nei valori sa esprimere, seppur devastata da una perdita enorme qual è quella di una figlia, di una sorella, di una nipote, nel fiore della vita. Quella vita che Bendetta si stava costruendo con dedizione e responsabilità.

Diploma di perito turistico al Girardi di Cittadella. Poi l'iscrizione alla facoltà di giurisprudenza a Padova che aveva lasciato. Non era la sua strada aveva riconosciuto senza drammi. Pur non essendo necessario, già dalle superiori lavorava. Allora come cameriera al Caffè Milano a Cittadella. Non è mai stata con le mani in mano. «Io mi arrangio, contribuisco agli studi ci diceva e noi la lasciavamo fare, era uno spirito libero - ricordano i familiari - Non era amante degli sport, ma non si tirava mai indietro per nuove esperienze. Da ultima il kayak. Le piaceva moltissimo viaggiare e con il suo fidanzato da sette anni, Dennis Schiavano nostro vicino, stavano programmando di andare a vivere all'estero. Barcellona la città preferita. Per questo stava mettendo da parte dei risparmi e proprio sabato scorso aveva parlato con il papà di alcuni investimenti».

Tutto sempre ben pianificato, con responsabilità. «Benedetta era simpatica, buona, solare, sapeva adattarsi a tutte le persone. Lunedì era andata a cena organizzata dai colleghi di Bassano che già ne sentivano la mancanza. Volevano ritornasse li a lavorare. Quella strada la conosceva eccome, percorsa molte volte, principalmente andare al lavoro. Non può che essere stato un colpo di sonno». La famiglia è in attesa del nulla osta per le esequie che si celebreranno a Carmignano di Brenta. «Poi la cremeremo e starà qui in casa con noi, ci saluterà ogni volta che entreremo», le parole struggenti della mamma.

Da un anno Benedetta era diventata zia. Il nipotino Giovanni la cerca in casa. Non può capire quello che è successo. Lo capirà. Ora i suoi sorrisi, la sua vitalità, ora sono la forza più grande. Le cornee di Benedetta - lei aveva espresso il consenso alla donazione degli organi e riferito anche ai genitori di farlo nel caso fosse stato necessario - daranno speranza di vita migliore ad altre persone. «Vediamo cose che gli altri non vedranno mai. Tu e io vivremo per sempre», è la frase di una canzone del gruppo preferito di Benedetta, i britannici Oasis. Live forever il titolo del brano, Vivere per sempre. Se l'era tatuata sulla spalla assieme alla sorella. Una sorta di legame indissolubile. Per sempre.

