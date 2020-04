IL DOLORE

MONSELICE Ancora un lutto per il Centro Servizi Anziani di Monselice, che si trova così a piangere il sedicesimo ospite da quando l'emergenza coronavirus ha travolto la struttura di via Garibaldi. Milena Lepore aveva 80 anni, era originaria di Pernumia, e dallo scorso 28 marzo era ricoverata al Covid Hospital di Schiavonia, dove infine si è spenta nel pomeriggio di venerdì. L'anziana era purtroppo uno dei 66 ospiti del Centro risultati positivi al virus, che su di lei è stato particolarmente aggressivo.

LO SCONFORTO

La scomparsa della signora Milena ha gettato nello sconforto il personale e gli ospiti della struttura e ovviamente i suoi familiari: la piangono i figli Lucia, Giuliana, Cinzia e Nevio e i nipoti Alice, Isac e Iside. Al Centro Servizi Anziani non c'è però neppure il tempo di piangere ogni ospite che si aggiunge alla lunga fila di croci. Il lavoro da fare, quotidianamente, non diminuisce mai. Gli operatori della casa di riposo, così come il commissario straordinario Francesco Lunghi e i colleghi medici Giorgio Brigato e Davide Strada, continuano ogni giorno i propri sforzi orientati alla cura e al sostegno degli ospiti. Tanto più che, in accordo con l'Ulss6 Euganea, ormai da qualche giorno all'interno del Centro vengono trattati anche gli ammalati che già hanno sviluppato polmonite da Covid-19. «Abbiamo ancora alcuni ospiti in condizioni serie, che ci preoccupano ha fatto sapere il dottor Lunghi Ma facciamo il possibile per curarli e superare questo momento».

LA LOTTA

Sono rimasti quindi in 65 gli ospiti positivi che lottano dentro alle mura del Centro per vincere contro il Covid-19. Altri 4, invece, pur venendo trattati come fossero positivi, sono tuttora in attesa dell'esito del nuovo tampone, dato che l'esame precedente aveva dato esito incerto. In un'ala completamente separata, poi, continuano ad alloggiare 55 ospiti risultati negativi. Anche loro sono comprensibilmente preoccupati e spaventati per la situazione venutasi a creare. E per questo c'è sempre una psicologa interna a loro disposizione. Il servizio di consulenza psicologica viene peraltro garantito anche agli operatori del Centro che in queste settimane sono comprensibilmente sotto pressione: due psicologhe si sono offerte volontariamente, mentre altre due sono state inviate dall'Ulss6 Euganea.

I TURNI

A pesare particolarmente, in un quadro già di per sé difficile e drammatico, sono i turni particolarmente estenuanti, essendo stati riorganizzati con una ventina di operatori in meno, dal momento che il contagio non ha risparmiato neppure l'organico della casa di riposo. Il Csa è corso ai ripari assumendo subito due nuovi oss. Poi sono state siglate due convenzioni con altrettanti istituti: la casa di riposo di Noventa Padovana e quella di Conselve. Proprio da quest'ultima arriverà a Monselice un nuovo infermiere, che prenderà servizio (su base volontaria) già dalla giornata di domani. Un importante gesto di solidarietà quello compiuto dalle due case di riposo, così come solidali si sono mostrati il Rotary di Este, alcuni industriali di Monselice e la Cassa di Risparmio, che con le loro generose donazioni hanno reso possibile l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale. La nuova settimana porterà alla casa di riposo di via Garibaldi anche due nuovi strumenti che renderanno un po' più semplici i compiti di medici e operatori. Sarà infatti consegnato un elettrocardiografo di ultima generazione, che sarà messo in rete con il reparto di Cardiologia, permettendo così l'invio pressoché immediato dei referti degli esami che saranno effettuati sugli ospiti della struttura. L'altro importante macchinario in consegna permetterà invece di sanificare con l'ozono gli ambienti del Centro.

Camilla Bovo

