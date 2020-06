IL DOLORE

GRANTORTO «Aissa, Aissa, perchè?», le strazianti grida ed il pianto. Il dolore profondo, umanamente inaccettabile, di una mamma che perde suo figlio. Una giornata spensierata che finisce nel più terribile dei modi. Da Grantorto la corsa della madre a Carturo di Piazzola sul Brenta ed il riconoscimento, dovuto per legge, del proprio piccolo.

La donna si accascia, si siede a terra, vorrebbe dare la sua vita per quella del suo piccolo. Destino atroce, avverso, il dolore che diventa la lama più affilata ed appuntita che trafigge. Si cerca di capire se si poteva evitare quello che è avvenuto, sapendo però che non si può tornare indietro come si vorrebbe. Una realtà pesantissima per N.B.F., che, in preda alla disperazione, ha tentato di farla finita. Così la mamma di Aissa, alle 20,15, si è lasciata cadere nella roggia che costeggia la sua casa. Ma i parenti ed i tanti amici connazionali che erano nell'abitazione di famiglia l'hanno subito afferrata e messa in salvo, affidandola poi alle cure dei sanitari intervenuti con un'ambulanza.

È stata portata all'ospedale di Cittadella. Il suo, quello del marito, delle tre sorelle e del fratellino di Aissa è un dolore condiviso. Non si accetta la morte di chi stava cominciando a porre le basi della propria vita. «Una famiglia perbene - dice il vicino, un connazionale -. Il signor Oubella era giunto in Italia nel 1998 dalla zona di Agadir, per trovare condizioni di vita migliori per lui ed i suoi cari. Aveva abitato a Carmignano di Brenta. Poi nel 2007 è stato raggiunto a Grantorto, dove era venuto ad vivere, dalla moglie e dalle figlie. La famiglia è diventata anche più numerosa. Lui lavora in agricoltura, la moglie è casalinga. Tutti i figli vanno a scuola, la più grande lavora». «Siamo una comunità numerosa qui nei vari paesi - spiega un uomo di mezza età, anche lui originario del Marocco - ancor più in situazioni come queste dove non ci sono parole per descrivere tutta la nostra sofferenza dobbiamo rimanere uniti, darci forza reciprocamente. E' veramente una grande tragedia». E la risposta è veramente grande, almeno una cinquantina di persone accorre. Ci sono anche i giovanissimi amici di Aissa. Anche loro non riescono a trattenere le lacrime. «Siamo tutti profondamente dispiaciuti, non ci sono parole di fronte ad un fatto come questo - sono le parole del dirigente dell'istituto comprensivo di Grantorto, professor Fabiano Paio -. È vero che da mesi le scuole sono chiuse e che le lezioni avvengono a distanza e che quindi i contatti personali mancano da tempo, ma con la didattica a distanza si rimane ugualmente vicini. Sabato è stato l'ultimo giorno di scuola, in questi giorni siamo riuniti per gli scrutini, la notizia di quello che è accaduto ci è giunta in serata e nessuno voleva veramente crederci. Sono notizie che ti sconvolgono soprattutto se si pensa che la morte ha colpito chi aveva tutta la vita di fronte. Quella di Aissa - ricorda il dirigente - è una famiglia che ritorna a piangere nuovamente per la perdita di un figlio. Pochi anni fa una sorella più grande, con disabilità, è mancata. Era già uscita dalla nostra scuola, che mai ha affrontato una tragedia di questa portata nel corso degli anni». Il ricordo di Aissa di alcuni professori è di un ragazzino che aveva potenzialità, a volte un po' timido, ma con la voglia di scoprire, di imparare e di conoscere. Certamente la scuola non farà mancare la propria vicinanza ai familiari. Cordoglio anche da parte del sindaco Luciano Gavin che è andato nel luogo della tragedia.

