IL DOLORE

BASSA PADOVANA Zefferino aveva fatto dell'incarico di sacrestano la sua missione, Ottaviano da giovane era un instancabile muratore, Norina aveva lavorato nelle risaie e non si perdeva mai una gita del centro anziani. Tre vite spezzate in una notte dal Coronavirus, tre anziani ospiti della casa di riposo di Merlara, tutti positivi al tampone, accomunati dallo stesso tragico destino. Il Covid-19 ha complicato il loro quadro clinico già di per sé delicato a causa di patologie pregresse o semplicemente dell'età avanzata, accelerando la loro dipartita.

TEMPRA FORTE

Ottaviano Correzzola, 79 anni di Merlara, era l'unico dei tre ad essere stato trasferito nell'ospedale di Schiavonia perché respirava a fatica. Aveva raggiunto il Covid hospital martedì sera. Nel Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan era entrato circa un anno fa e tutte le settimane il fratello Rino, 73enne di Legnago, andava a fargli visita. Il fratello era l'unico parente stretto che gli rimaneva: la moglie infatti è mancata undici anni fa e la coppia non aveva mai avuto figli. «L'ultima volta l'ho visto il 3 di marzo poi nella casa di riposo non hanno più fatto entrare nessuno racconta Rino quando ho sentito del virus ho telefonato alla struttura per avere sue notizie. Sembrava stazionario, poi mi hanno avvertito del ricovero e stamattina (ieri, ndr) è arrivata la brutta notizia dall'ospedale. Mio fratello non ce l'ha fatta». «È successo tutto così all'improvviso prosegue Rino con la voce che gli trema in gola non ce lo aspettavamo. È sempre stato una persona forte: lavorando sollevava pesi incredibili. Il lavoro non gli pesava, anzi lo faceva volentieri. Un'altra cosa che gli piaceva era stare a tavola». Lunedì mattina verrà sepolto nel cimitero di Noventa Vicentina, dove riposa la moglie.

AIUTO DEL PARROCO

Zefferino Baldo, 85 anni, è morto invece all'interno della struttura, dove si trovava da 5 o 6 anni. Abitava a Carceri ma aveva sempre frequentato la parrocchia di Vighizzolo d'Este, dove dagli anni Settanta al 2010 ha svolto con estrema dedizione l'incarico di campanaro. Nei panni di sacrestano ha visto passare almeno quattro parroci. «Zefferino era una vera e propria istituzione e un punto di riferimento per generazioni di chierichetti, me compreso racconta Paolo Vigato, sindaco di Vighizzolo non è mai mancato una sola domenica: viveva il suo impegno in parrocchia con amore e serietà. Era buono, gioviale, sempre disponibile a dare una mano». Prima di andare in pensione aveva lavorato in un'azienda agricola. Adesso lascia nel dolore la moglie Pasqua e il figlio Matteo.

Anche Norina Boraso, 94enne di Borgo Veneto, è spirata all'interno della residenza Scarmignan. Vedova e senza figli, da giovane aveva lavorato nelle risaie e fino a una decina di anni fa abitava da sola nella località di Megliadino San Fidenzio. Qui partecipava con entusiasmo alle attività e alle iniziative organizzate dal centro anziani. Non si perdeva mai una gita o una vacanza al mare o in montagna. «Andava d'accordo con tutti» afferma il compaesano Vittorio Fornari - ricordo che i dipendenti comunali andavano a prenderla in macchina e la accompagnavano al centro anziani racconta Daniela Bordin, ex sindaco di Megliadino San Fidenzio oggi confluito in Borgo Veneto si lamentava degli acciacchi dovuti all'età ma anno dopo anno ha dimostrato di avere un fisico tenace». Ma non abbastanza da resistere al Coronavirus, che nella notte tra giovedì e ieri ha avuto la meglio su tutti e tre gli ospiti. Si allunga quindi la lista dei decessi nella casa di riposo Scarmignan, che ad oggi conta ben 7 anziani morti. Altre tre croci, dunque, accanto a quelle di Nerone Ugo Melato, 89 anni, e Camilla Costantini, 98, entrambi di Borgo Veneto, Leda Bertomoro, 89 anni di Merlara e Anna Dacome, 85 anni di Castelbaldo. Soltanto per queste ultime il tampone aveva dato esito negativo. Tutti gli altri invece erano stati contagiati. «Il virus ha aggravato le loro condizioni di salute afferma Roberta Meneghetti, presidente della struttura tutte queste morti, che ci addolorano tantissimo, sarebbero state diluite nel tempo invece il Covid-19 le ha accelerate».

Maria Elena Pattaro

