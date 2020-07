CARMIGNANO DI BRENTA

Di solito gli amici a quattro zampe permettono di far socializzare i loro proprietari quando vengono portati a passeggio. Questa volta invece non è andata così, anzi. I proprietari dei cani sono infatti venuti alle mani e ora dovranno ritrovarsi in un'aula di tribunale a chiarire le proprie responsabilità. Lunedì i carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta hanno denunciato a piede libero L.K., 47 anni, residente nella cittadina, originario del Marocco. Dovrà rispondere di percosse e minacce nei confronti di un altro carmignanese di 26 anni, italiano.

La vicenda risale a mercoledì 17 giugno. I due erano a passeggio con il proprio cane lungo le strade del paese. Il caso ha voluto si incrociassero in via Roma ed è qui che è successo il parapiglia. Inizialmente c'è stato un diverbio molto acceso, dovuto al comportamento dei due animali. Capita quasi sempre che quando i cani si incontrino siano attirati l'uno verso l'altro. Questa volta però la situazione ha preso una brutta piega. Tra i due padroni è nato un alterco, che ha preso la piega più grave. Dalle parole si è passati ai fatti e alla fine il 47enne è esploso e ha iniziato a minacciare e a picchiare il 26enne. Poi se n'è andato come nulla fosse.

LE INDAGINI

Al giovane, dopo le cure mediche per le ferite fortunatamente non gravi, non è rimasto altro che mettere nero su bianco l'accaduto di fronte agli uomini dell'Arma locale. A denuncia verbalizzata sono scattate le indagini che lunedì hanno visto i carabinieri rintracciare l'aggressore e indagarlo con l'accusa di percosse e minacce. Di fatto la lite si è trasformata in una vera e propria aggressione. Di qui la denuncia.

Stando al poco che è trapelato non risulta che nell'incontro uno dei cani abbia ferito l'altro. Probabilmente il quarantasettenne non ha gradito l'avvicinamento al proprio animale. Sta di fatto che per il giovane la violenza è giunta veramente inaspettata. Via Roma è un tratto del lungo rettilineo che attraversa il centro della cittadina. Zona quindi abitata, pieno centro urbano. Mai si erano verificate episodi di questo genere. Possono capitare certo degli incidenti ed è buona norma assicurare i propri animali per responsabilità verso danni a terzi. In questo caso a comportarsi da cani sono stati gli esseri umani. In ogni caso nulla giustifica l'uso della violenza, verbale ed ancor più fisica, per far valere le proprie ragioni.

Ora la vicenda finirà di fronte ad un magistrato che definirà le responsabilità delle parti. Non è dato a sapere se L.K. si sia reso in passato protagonista di azioni come quella avvenuta a metà giugno. Quello che è certo è che a non centrare nulla sono gli amici a quattro zampe che accompagnavano i due carmignanesi.

Michelangelo Cecchetto

