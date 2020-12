IL DIBATTITO

PADOVA «Il Piano? Rischia di avere una finalità prettamente elettorale». A puntare contro il Piano degli interventi firmato dall'archistar Stefano Boeri ci ha pensato, ieri pomeriggio, il vice presidente della Provincia Settimo Gottardo. Collegato da remoto, Gottardo ha partecipato, infatti, all'incontro sul Piano degli interventi organizzato dal Comune e aperto agli ex primi cittadini. All'appello di Giordani hanno risposto anche Paolo Giaretta, Flavio Zanonato, Ivo Rossi e Massimo Bitonci.

L'ex sindaco democristiano, che ha retto la città dal 1982 al 1987 ha avuto parole di fuoco nei confronti dell'operazione messa in campo dall'amministrazione. Un'operazione finanziata di oltre 400 mila euro. «Stando alla documentazione che ci avete fornito ha detto Gottardo il Piano dovrebbe essere pronto nei primi mesi del 2022, quindi a pochi mesi dal voto. In altri termini: come sottrarsi al rischio-tentazione elettoralistica conseguente? Come sottrarsi al rischio di una semplice narrazione propagandistica? Naturalmente si può ovviare politicamente a questo con adeguati strumenti e iniziative politiche di responsabilizzazione e coinvolgimento delle opposizioni, onde evitare che, in caso di cambio di colore politico dopo le consultazioni, tutto cominci da capo». «Dobbiamo puntare sulle nostre eccellenze ha spiegato, invece, nel suo intervento Giordani Come la sanità, l'innovazione e la cultura. Va anche valorizzato il nostro tessuto commerciale, puntando sui negozi di prossimità. Bisogna incentivare, poi, le giovani coppie a non abbandonare Padova ed è necessario scommettere sulla mobilità sostenibile, in primis sulle nuove linee tramviarie e sulle piste ciclabili».

Bitonci, invece, dopo aver ribadito il suo no alle Sir 2 e 3, ha rivendicato la paternità del nuovo polo della salute di Padova est. «Le grandi sfide del futuro per la città sono due ha detto l'esponente leghista la prima è quella di creare una ricucitura tra l'Arcella e il resto della città. La seconda è Padova est. Da questo punto di vista, ringrazio il sindaco perché ha abbandonato il progetto del nuovo su vecchio in via Giustiniani e ha appoggiato l'intervento a San Lazzaro promosso dalla mia amministrazione».

«Nonostante siano passati quasi trent'anni ha affermato poi Giaretta mi fa piacere che, nelle linee guida illustrate dall'architetto Boeri, siano contenute indicazioni su cui aveva lavorato la mia amministrazione. Penso, per esempio, allo sviluppo delle grandi aree verdi, al tram o alle piste ciclabili».

«Purtroppo c'è chi, invece di raccogliere l'eredità dei predecessori, preferisce distruggere per furore ideologico ha sottolineato Zanonato, in aperta polemica con Bitonci Se non fosse stato cancellato il progetto di Padova ovest, portato avanti dalla mia amministrazione e da Ivo Rossi, con ogni probabilità, i lavori del nuovo ospedale starebbero partendo». L'ex ministro non ha rinunciato neppure a polemizzare (anche se indirettamente) con Coalizione civica: «Bisogna evitare anche il fumo ideologico di chi continua a battersi contro un grande parcheggio a servizio del centro».

«Negli ultimi anni ha detto Rossi il consumo di suolo in città è diminuito in maniera drastica. Nei comuni della cintura, invece, abbiamo assistito ad un fenomeno diametralmente opposto. Proprio per questo, è necessario ragionare anche sulla pianificazione della mobilità, su scala metropolitana». L'ex vicesindaco reggente ha poi bocciato il progetto della nuova questura in via Anelli: «Credo abbia poco senso realizzare una struttura del genere in un'area dove sono già presenti presidi importanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Avrebbe più senso realizzarla all'Arcella».

Pur non potendo essere presente, ha voluto intervenire con un messaggio scritto anche Giustina Destro. «Osservando le schede - ha concluso l'ex primo cittadino di centrodestra - e immaginando di percorrere la città, ho condiviso l'urgenza di affrontare la messa in sicurezza del territorio ed il completamento della forestazione, mettendo ordine nelle aree verdi che possono già contare su un patrimonio come l'Orto Botanico, con il Giardino della Biodiversità».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA