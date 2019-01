CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOPADOVA Era il febbraio del 2007. I Comitati del Pescarotto e Stanga 6 con le loro pettorine fluorescenti firmate Città sicura se ne andavano a drappelli fra la stazione e via Anelli. Di notte, a fare le ronde. La politica se ne accorse. Il centrodestra organizzò i volontari della sicurezza, tanto comandava Zanonato che fece passare in Consiglio una mozione: no alle ronde padane. Ma erano altri tempi, le palazzine di via Anelli era appena state chiuse, giravano ancora chili di droga e tanta prostituzione. Oggi è diverso. È...