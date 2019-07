Il demografo Dalla Zuanna: «La crescita è legata ai lotti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPADOVA «Ha ragione Lorenzoni, a Padova la popolazione non crescerà nei prossimi 30 anni, a meno ché non si facciano politiche di lottizzazione...» Il professor Giampiero Dalla Zuanna, ex senatore montiano e insigne demografo, analizza le prospettive per la nostra città. «Il fatto che nascano più bambini a Padova o a Rubano oramai dipende dalla politica di concessione edilizia. Faccio un esempio: se al posto della Questura in via Anelli nascessero nuove palazzine. Questo spiega perché Albignasego ha fatto da aspirapolvere negli...