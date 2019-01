CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DEBUTTOPADOVA Piace il Night Bus, primo servizio di minibus notturno attivo dalle 21 alle 24 di lunedì, martedì, giovedì e domenica, e fino alle 3 mercoledì, venerdì e sabato fino alle 3. La corsa si prenota attraverso l'app Night Bus.«Sono molto contento dell'esordio, abbiamo ricevuto circa 200 chiamate per un totale di oltre 300 passeggeri - commenta Andrea Ragona presidente Bus Italia che ha coinvolto Università e Comune - Attenderemo qualche settimana per poi modificare il servizio in base all'utilizzo riscontrato. Ci sono stati...