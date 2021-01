IL DEBUTTO

CONSELVE Inizio anno nel segno della speranza e della serenità per gli ospiti e gli operatori delle Rsa di Conselve e San Gabriele di Bovolenta, gestite entrambe dal gruppo Sereni Orizzonti di Udine e ancora Covid free in questa seconda ondata della pandemia. Ieri pomeriggio i medici delle due strutture, Gabriele Rampin e Divine Muchok, hanno infatti vaccinato la totalità degli ospiti (50 a Conselve e 65 a Bovolenta) e gran parte del personale (21 a Conselve e 33 a Bovolenta).

I più avanti con l'età che hanno ricevuto il vaccino sono stati Ottavio Ponzin di 96 anni e Norma Braghetta di 99 anni. Dopo la prima tornata di vaccinazioni effettuata ieri nelle due strutture di Conselve (due piani dell'ospedale sono dedicati infatti ad Rsa e gestite ormai da quattro anni dalla Sereni Orizzonti) e nella casa di riposo di Bovolenta, che ha iniziato la sua attività nel 2016, è previsto il richiamo che è stato già è fissato per tutti il prossimo 26 gennaio.

Per le direttrici Silvia Moro e Antonella Di Gioia delle due strutture, quello di ieri è stato un momento a lungo atteso «che premia gli sforzi di coloro infermieri, operatori socio-sanitari, terapisti, animatrici, addetti alle pulizie e alle cucine che in un anno terribile e faticoso hanno lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute di tutti gli assistiti. Grazie alla vaccinazione le nostre strutture vengono adesso messe definitivamente in sicurezza. Ecco perché - concludono - guardiamo con grande fiducia al 2021, pronti ad accogliere ulteriori nuovi ospiti».

Intanto nel periodi di Natale gli ospiti delle due case di riposo hanno decorato gli alberi di Natale ai diversi piani della Rsa di Bovolenta, fabbricando con materiale di recupero coloratissimi addobbi natalizi. E se gli autosufficienti hanno realizzato alcuni personaggi del presepio in chiesa, tutti hanno poi colorato i biglietti di auguri ai loro cari e insieme all'educatrice si sono dedicati a laboratori di cucina per la preparazione degli gnocchi e di altri piatti della tradizione, ma hanno realizzato anche degli ottimi biscotti natalizi.

Nicola Benvenuti

