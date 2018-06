CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DANNOCONSELVE Una tromba d'aria in pochi minuti ha provocato grande paura ieri a Conselve, poco dopo le 12, in via Casette. «E' successo tutto in pochi attimi: l'atmosfera era molto pesante e carica di umidità, il cielo scuro e minaccioso», racconta Sara, che abita in una graziosa villetta che costeggia la strada che porta verso Tribano, non lontano dal centro di Conselve. «In pochi attimi le folate di vento si sono fatte sempre più insistenti e tutto girava vorticosamente, il cilindro d'aria che si era formato sembrava risucchiare...