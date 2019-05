Il Cso: «Colpevoli? No, è ancora tutto da dimostrare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANTAGONISTIPADOVA Il Cso Pedro replica alle perquisizioni che hanno portato all'individuazione di tre militanti che, nella notte del 25 aprile scorso, hanno aggredito all'interno del pub di via Gritti un ex consigliere comunale della Lega Nord e un rappresentante di Casa Pound. «Tre compagni hanno subito alcune perquisizioni da parte di agenti della Digos in seguito ai fatti di via Gritti. Gli agenti sono entrati nelle case ma l'operazione si è risolta con il sequestro di un paio di felpe - scrive in una nota ufficiale il Pedro - siamo...