IL CROLLO

PADOVA «Se due mesi fa qualcuno mi avesse detto che saremmo arrivati a questo livello gli avrei dato del pazzo». Sono le parole di Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto di Ascom Confcommercio Padova, a scattare l'istantanea fornita da numeri da brivido: 76 immatricolazioni nel mese di aprile, il 97% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dati che segnano un calo di cui non di si aveva memoria fin dalla grande crisi di inizio Novecento. La vendita delle automobili è paralizzata e lo sparuto insieme dei veicoli immatricolati restituisce una curiosa immagine del padovano che oggi cambia il suo mezzo di trasporto.

LA GRADUATORIA

A dominare con margine la classifica è la francese Peugeot che ha visto dieci esemplari venduti nel mese di aprile, il 13% del totale. Una cifra comunque irrisoria rispetto ai 151 dell'aprile 2019 pari a -93,38%. Seguono otto Ford (-95,65%), sette Citroen (-92,55%) e altrettante Land Rover (-65%), sei le Fiat, primo dei marchi italiani con un calo del 97,77% rispetto allo scorso anno. E ancora cinque Lancia (-95,33%), cinque Opel (-96,45%) e sorprendentemente cinque Tesla modello elettrico, quattro in meno rispetto all'aprile 2019 con un -44,44%. Quattro le Suzuki immatricolate (-93,65%) e le Jeep (-95,35%), mentre due esemplari sono stati immatricolati dalle case Alfa Romeo (-94,12%), Honda (-88,89%), Mazda (-87,50%) e Jaguar, la metà rispetto alle quattro dell'aprile dell'anno scorso. Chiudono la funesta classifica con un solo veicolo Nissan, Renault, Seat, Skoda, Volvo e le tedesche Bmw e Mercedes.

L'ELETTRICO

Tutte le altre si assestano su un granitico -100%, un angosciante zero vendite. Numeri che mostrano come nel Padovano si punti molto sull'utilitaria, pur non mancando chi investe nelle auto di alta gamma come testimoniano Jaguar, Land Rover e Tesla. Quest'ultimo è poi un dato doppiamente particolare poiché segna un chiaro indirizzo verso l'elettrico che Ascom Confcommercio legge come un dato positivo, indice della sempre maggiore attenzione rivolta alla mobilità rispettosa dell'ambiente. In calo i marchi italiani, con tredici immatricolazioni tra Fiat, Lancia e Alfa Romeo mentre salta all'occhio il crollo delle case tedesche a partire da Audi, che non ha piazzato un solo esemplare in tutto aprile.

«Oggi descrivere le singole immatricolazioni dell'ultimo mese è possibile, dal momento che sono poco più di settanta. Un fatto drammatico sul quale non so nemmeno dare un giudizio commenta amaramente Ghiraldo - i motivi di questa recessione purtroppo sono chiarissimi, ma ora anche le preoccupazioni diventano enormi». Se aprile si può a buon titolo eleggere a mensis horrobilis per il mercato automobilistico in tempo di Coronavirus, la contrazione del primo quadrimestre del 2020 rispetto a quello del 2019 è anch'essa importante. Lo scorso anno tra gennaio e aprile nel Padovano erano state immatricolate 11.540 auto, quest'anno 5.214, il 54,82% in meno. Un crollo che fisiologicamente è andato accentuandosi a causa della serrata delle attività commerciali ritenute non essenziali e dell'obbligo per i cittadini di uscire solo per necessità e urgenza.

LA FASE 2

La Fase 2 e la graduale ripresa si spera riportino qualche boccata d'ossigeno al settore, visti anche i danni che molti veicoli rimasti fermi per settimane potrebbero patire spingendo qualche proprietario a valutare un nuovo acquisto. Il problema però difficilmente rientrerà nel breve periodo: «Non possiamo prevedere ad oggi quale sarà l'andamento del mercato con la fine del lockdown aggiunge Ghiraldo - da un lato i problemi di affollamento dei mezzi pubblici potrebbero spingere qualcuno a investire sull'automobile, ma dall'altro può anche darsi che l'incremento dello smart working faccia tornare sui suoi passi chi aveva previsto di cambiarla quest'anno. Il settore ha bisogno di ritrovare fiducia e clienti e per questo ci saranno molte offerte vantaggiose. Serve voglia di ripresa, voglia di investire. Non dimentichiamo che gli uffici marketing sono al lavoro, ma che in questi mesi abbiamo dovuto fare un ricorso massiccio alla cassa integrazione e che il rischio di disoccupazione è reale». Per Ascom la necessità primaria è una e deve venire dal Governo: «Servono contributi a fondo perduto, subito» conclude Ghiraldo.

Serena De Salvador

