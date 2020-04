IL DRAMMA

GALZIGNANO Sembrava ormai tutto avviato sulla strada del rientro dall'emergenza. Invece un altro decesso porta a 14 la lista delle morti all'interno della Residenza al Parco.

A non farcela, stavolta è stata una donna di 93 anni, Maria Bisello, che si è spenta la notte scorsa all'interno del reparto di rianimazione dell'ospedale di Schiavonia. L'anziana due giorni fa era stata condotta all'interno del polo sanitario della Bassa in gravi condizioni per un ictus celebrale. Era comunque già positiva al virus.

«Non ci risulta ha tuttavia precisato la direzione della Residenza di Galzignano che ci sia stata una relazione fra l'evento ischemico e l'infezione. Saranno comunque ulteriori riscontri ad definire la reale causa del decesso».

Maria Bisello viveva a Padova ed era stata accolta nella struttura di via Cingolina nel luglio dello scorso anno. Anche se positiva al Covid 19 non risultava essere fra le persone più gravi al punto che non è mai stata trasferita al polo ospedaliero se non successivamente all'ischemia.

Il decesso dell'altra notte smorza almeno in parte la soddisfazione con la quale gli operatori avevano accolto nei giorni scorsi il rientro in struttura di due anziani dal reparto di terapia intensiva di Schiavonia. Gli anziani guariti sono entrambi ultraottantenni. Ed il loro rientro viene salutato come una prima, anche se timida, inversione di tendenza. La Casa di riposo di Galzignano, comunque aspetta altre notizia positiva dal secondo giro di tamponi cui sono stati sottoposti oggi gli ospiti.

«Solo dopo due esiti consecutivi favorevoli ha spiegato il portavoce della Residenza al Parco, Davide Vecchi è possibile dichiarare guarita una persona. Entro la giornata di domani (sabato ndr) sarà effettivamente possibile stabilire se il numero di guarigioni si stia effettivamente allargando e se quindi un certo ottimismo diffuso fra gli operatori e gli stessi anziani trovi concrete basi di conferma».

Stando comunque all'esito dei riscontri del primo giro di tamponi, in ogni caso, i risultati sono confortanti. «Abbiamo dati riguardanti i 27 esiti favorevoli su 35 esami già effettuati osserva il sindaco, Riccardo Masin e quindi alla luce dei numeri sembra davvero prospettarsi un percorso in discesa del contagio. Sarebbe davvero il verificarsi di un esito atteso da tanto tempo dalla struttura, dagli ospiti e da tante famiglie ancora in apprensione».

La cautela ovviamente è d'obbligo, almeno sino a quando il secondo tampone non possa dare conferma dei progressi del quadro clinico complessivo della struttura. Alle due guarigioni e rientro dall'ospedale di Schiavonia fa riscontro il ridotto drappello di anziani ricoverati in terapia intensiva, passato in pochi giorni da 10 a 5 unità. Per alcune di loro in ogni caso la situazione resta ancora critica. «Non vogliamo predire il futuro e sappiamo che sono ancora aperti ampi margini di rischio ammette ancora il sindaco ma sembra davvero che le misure di severo controllo ed attenta profilassi all'interno della struttura stiano lentamente ma nettamente profilando i risultati attesi».

