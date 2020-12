LA VITTIMA

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Nonostante abbia lottato fino all'ultimo, il Coronavirus si è portato via l'altro giorno anche Ferruccio Segato, 81 anni residente in paese, autotrasportatore in pensione che ha sempre lavorato tanto per mantenere la famiglia. Da qualche tempo era ricoverato in ospedale a Camposampiero dopo essere risultato positivo al Covid-19. Le cure a cui è stato sottoposto non sono bastate.

Nonostante fosse colpito da precedenti patologie, la famiglia fino all'ultimo ha sperato nel miracolo. Lascia nello strazio la moglie Enrichetta, i figli Giorgio e Pierluigi e i fratelli Gianni, Eda e Graziella. I funerali sono in programma domani alle 15 nella parrocchia di Villanova.

La vittima viveva in centro del paese, in via Benedetto Marcello. Era molto conosciuta e apprezzata. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutte le persone che lo conoscevano e nel corso degli anni ne hanno apprezzato le qualità. Sta diventando pesante il prezzo in fatto di vite umane che il comune di Villanova sta patendo al cospetto del Covid-19. In più occasioni il sindaco Cristian Bottaro ha rimarcato alla sua comunità l'importanza di rispettare il distanziamento sociale e dell'utilizzo di tutti i dispositivi anti contagio.

C.Arc.

