Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOPADOVA Sono attori protagonisti dall'inizio della pandemia, in cui stanno mettendo in campo sapere, esperienza e impegno. Un punto di riferimento, quindi, sanitario e sociale. Alcuni di loro hanno anche perso la vita contagiati dai pazienti. E per tutti con l'emergenza il lavoro è raddoppiato, perché alla routine già impegnativa, si sono aggiunti nuovi compiti, come i tamponi. Negli ultimi due anni infatti, il ruolo dei sanitari è...