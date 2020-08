IL CONTROLLO

CAMPOSAMPIERO Passate le vacanze all'estero, tutti in fila davanti all'Ospedale Pietro Cosma di Camposampiero per sottoporsi al tampone. Sono stati 236, dopo gli oltre 400 nel fine settimana, i pazienti che si sono recati al pronto soccorso per sottoporsi ieri mattina, dopo una lunga coda, al tampone a seguito delle normative nazionali e regionali che impongono ai turisti che rientrano in Italia, di osservare una serie di obblighi anti-Covid dopo aver trascorso le proprie vacanze in paesi considerati altamente a rischio come ad esempio la Croazia, Spagna, Grecia e Malta.

Il personale sanitario dell'Ulss 6, si è fatto trovare pronto per fronteggiare quella che è stata definita una situazione transitoria. L'ordinanza emanata mercoledì scorso dal ministro della Salute, come indicato in una nota dalla direzione sanitaria, prevede che le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, viene istituito l'obbligo di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di un tampone. Non è tutto. L'ordinanza prevede inoltre che le persone in arrivo dagli stati indicati anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. In caso di insorgenza di sintomi, resta fermo l'obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi all'isolamento fiduciario.

Ieri all'esterno dell'ospedale di Camposampiero, si è formato il lungo serpentone di padovani- turisti che hanno atteso il loro turno, muniti di mascherina, in attesa di effettuare il tampone. «Sono tornata dalla Grecia - spiega Barbara, di Campodarsego - È dalle sette di mattina che sono qui ad attendere il mio turno, ma avrò percorso almeno dieci metri di fila. Sono uscita tranquillamente dall'aeroporto, poi ho chiamato il numero verde e mi hanno detto di andare a Camposampiero».

Un'altra comitiva di persone, residenti tutti a Campodarsego e giunti dalla Croazia, sono rimasti in fila per un paio d'ore in attesa del test seriologico: «Speriamo di non ammalarci noi per questa lunga attesa, o per un colpo di sole» hanno detto stremati dalla stanchezza. «In Croazia non abbiamo mai avuto timori per gli assembramenti - spiegano - perchè venivano rispettate rigorosamente le misure come il distanziamento e la vigilanza era massima. Poi, a onor del vero, eravamo sempre in barca durante il giorno, per cui siamo sempre rimasti distanti da eventuali assembramenti».

Non è mancata qualche polemica. Una coppia appena rientrata da Madrid: «Gli assembramenti che si creano qui fuori, e sono pericolosi perché se solo uno è positivo sta diffondendo il contagio, infettando tutti gli altri. In più, recarsi in ospedale per fare il tampone appena rientrati non serve a niente perché, seppure si è venuti in contatto con il virus, servono almeno 3-4 giorni per capirlo. E il tutto risulta pure dannoso, perché fa perdere risorse e tempo».

Giancarlo Noviello

