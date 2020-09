IL BILANCIO

PADOVA Rallenta la corsa del contagio, tra domenica e lunedì sono stati individuati sette nuovi casi di coronavirus. E' ciò che emerge dall'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero. Nel padovano i positivi al tampone sono 347, se ne contano quattro in meno nelle ultime 24 ore.

Sale a diciannove il numero dei ricoveri in Azienda ospedaliera. E' stato accolto un nuovo paziente nel reparto di Malattie infettive e un caso critico è stato trasferito in Terapia intensiva. Complessivamente sedici persone sono assistite in reparto e altre tre in rianimazione. L'Ulss 6 Euganea ieri, attraverso una nota informativa, ha fatto sapere che lo screening dedicato ai vacanzieri continua. Settembre apre con nuovo orario per effettuare tamponi nelle cinque sedi distrettuali padovane dislocate in via Temanza a Padova, Rubano, Camposampiero, Monselice e Piove di Sacco.

Da oggi si potrà accedere dalle 8 alle 12, tutti i giorni, compreso sabato e domenica. Il tampone è obbligatorio per chi torna da viaggi in Croazia, Grecia, Spagna, Malta e Francia del Sud. E' facoltativo, ma raccomandato, per chi torna dalla Sardegna, visto l'alto numero di contagi nell'isola. Ogni giorno vengono eseguiti oltre cinquecento tamponi a vacanzieri nel padovano. I cittadini possono sottoporsi all'esame senza obbligo di prenotazione e senza necessità di prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Gli ultimi dati forniti dall'Ulss 6 Euganea parlano di 7.105 tamponi effettuati da Ferragosto a fine del mese a vacanzieri di rientro da Croazia, Grecia, Spagna e Malta, con 44 soggetti risultati positivi al test.

Altri mille quelli eseguiti da padovani tornati dalle ferie in Sardegna. L'azione di prevenzione dei contagi vede impegnata l'Ulss 6 su più fronti contemporaneamente. Oltre ai tamponi per i vacanzieri di rientro dalle aree a rischio, domenica mattina si è conclusa la campagna di screening a mezzo test sierologico rapido rivolta al personale scolastico. Si stima che si siano sottoposti all'esame circa due persone su tre tra insegnanti, amministrativi e addetti ai servizi scolastici in provincia di Padova. In totale si tratta di 18 mila dipendenti. Il test sierologico, altrimenti chiamato pungi-dito o saponetta, individua la presenza di anticorpi nel sangue che si generano quando una persona è entrata in contatto con il Covid-19. È effettuato mediante prelievo del sangue capillare (dal polpastrello) e i risultati vengono consegnati all'interno della stessa seduta. A breve partirà anche la campagna dedicata ai lavoratori stagionali che arriveranno dall'estero per la vendemmia.

Elisa Fais

