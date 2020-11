IL CONTAGIO

PIAZZOLA SUL BRENTA Dovranno attendere fino a mercoledì prossimo don Guido Dalla Gassa, guida dell'unità pastorale di Piazzola sul Brenta, Presina e Isola Mantegna ed il suo collaboratore don Riccardo Pincerato, per poter ritornare a svolgere appieno tutti gli importanti incarichi ed impegni. Salvo il tampone non dia esito positivo, mercoledì potranno uscire dalla canonica di Piazzola sul Brenta e tornare anche fisicamente vicini ai fedeli.

«Stiamo bene, i tamponi sono negativi, stiamo rispettando il protocollo e stiamo comunque facendo tutto quanto ci è possibile fare. Abbiamo chiesto la collaborazione di altri sacerdoti - spiega don Guido rassicurando tutti i fedeli - La scorsa domenica è passata in canonica una persona che è risultata positiva. Ci ha informati e quindi a nostra volta abbiamo eseguito il controllo ed ora attendiamo che trascorrano i giorni necessari. Questo prevede il protocollo di sicurezza. La risposta dell'esame è stata negativa, entrambi stiamo benissimo, non abbiamo assolutamente nessun problema di salute».

Nelle celebrazioni sono stati sostituiti da altri preti. Per effetto dell'autoisolamento fiduciario domiciliare, non si svolgeranno le celebrazioni inizialmente previste nei cimiteri. Insomma uno stop forzato che vede però i due sacerdoti dell'unità pastorale della Diocesi di Vicenza, continuare il loro servizio. È questione ancora di pochi giorni e poi constatata la seconda negatività, appunto dopodomani, mercoledì, i sacerdoti potranno uscire dalla canonica. Tutte le comunità dei fedeli non mancano di far sentire la loro vicinanza spirituale a don Guido e don Riccardo.

A Cittadella invece è chiusa fino a nuova comunicazione, l'ampia filiale in via Roma, in centro storico, della banca Monte dei Paschi di Siena. Un dipendente è risultato positivo al Coronavirus e come da disposizioni ministeriali l'agenzia è stata immediatamente chiusa. Controlli a tutti i colleghi e sanificazione. Disagio temporaneo per i clienti che si affidano alle agenzie contermini. Non appena saranno ritornate le condizioni di sicurezza, la sede cittadellese riaprirà.

Michelangelo Cecchetto

