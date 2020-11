IL CONTAGIO

PADOVA Il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, è risultato positivo al coronavirus. I sintomi sono iniziati nel fine settimana con tosse, febbre e malessere. Nel tardo pomeriggio di domenica il rettore si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo a SARS-CoV-2. Su indicazione dell'autorità sanitaria, Rizzuto in questo momento è in terapia e monitoraggio a casa. Dovrà comunque osservare un isolamento stretto per almeno dieci giorni e la quarantena si concluderà se, dopo almeno tre giorni di assenza di sintomi, il tampone risulterà negativo. «Nonostante tutte le precauzioni che ho sempre (e molto rigorosamente) adottato, sono risultato positivo a SARS-CoV-2 afferma Rizzuto un ulteriore segnale, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto la pandemia sia ancora viva, di come il virus continui a girare con una grande capacità di contagio. Ribadisco quindi l'invito mio e di tutta la comunità scientifica: teniamo alta la guardia, usiamo tutte le precauzioni possibili, solo così potremo combattere il diffondersi della pandemia». Pare che il contagio sia avvenuto in famiglia, il rettore Rizzuto è padre di tre figli adolescenti. La moglie, le due giovani figlie e il figlio sono in attesa dell'esito del tampone. L'ateneo ha fatto sapere che non c'è alcun rischio contagio all'interno dell'università.

NESSUN RISCHIO

Per il momento il Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica dell'Ulss 6 Euganea non ha ritenuto necessario sottoporre a tampone nemmeno i collaboratori più stretti del rettore. Questo perché il professor Rizzuto non ha avuto alcun incontro a rischio nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi. La febbre e la tosse sono comparse nel weekend, proprio quando il rettore si trovava a casa. L'aver sempre indossato la mascherina e l'aver rispettato le distanze di sicurezza al Bo, ha contribuito ad allontanare le preoccupazioni riguardo una possibile diffusione del virus nella comunità accademica.

Non si arresta la corsa del Coronavirus in provincia, ma l'andamento dei nuovi contagi rimane in linea con i giorni precedenti. Tra domenica e lunedì sono stati registrati 537 nuovi casi e altre sei vittime della pandemia. Il quadro emerge dall'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero. Si contano due decessi nel giro di 24h all'ospedale di Cittadella: si tratta di un 83enne originario di Borgoricco e di un 79nne di Piazzola sul Brenta. Qualche ora più tardi all'ospedale di Schiavonia è spirata un'anziana, 80 anni, residente a Lozzo Atestino. Nella struttura ospedaliera di Camposampiero invece non ce l'ha fatta un uomo di 67 anni, che viveva a Mestrino. Dal 21 febbraio ad oggi le croci dell'emergenza Covid raggiungono quota 461. I casi di Covid-19 complessivi hanno superato la soglia dei 24 mila nel padovano. Attualmente sono positivi al tampone in 13.934. Ricomincia a salire, seppur in maniera controllata, la pressione ospedaliera. I ricoveri salgono a 417 nei vari ospedali di Padova e provincia, sette in più rispetto alla precedente rilevazione. I pazienti Covid in reparto sono 351, mentre quelli in rianimazione 66. Osservando i dati per singolo presidio ospedaliero, si nota che i pilastri della pandemia sono l'Azienda ospedaliera e il Covid hospital di Schiavonia. In via Giustiniani i positivi a Malattie infettive sono 137 (+1), altri 22 si trovano in terapia intensiva (+1). L'ospedale Sant'Antonio gestisce 10 casi gravi (-1). All'ospedale di Schiavonia, in reparto sono trattate 118 persone (+7) e 17 in rianimazione (+2). I casi di area non critica a Piove di Sacco sono 28 (+4), 4 invece quelli gravi (+2). Spostandosi nel nosocomio di Cittadella, si hanno 48 pazienti in reparto (-4) e 7 in terapia intensiva. A Camposampiero sono occupati 20 posti letto ordinari (-1) e altri 6 in rianimazione. É stabile il numero di persone assistite nei posti letto di ospedale di comunità, trasferite da ospedali per acuti: 14 sono a Conselve, 12 a Camposampiero, 11 a Piove di Sacco e 10 a Montagnana.

Elisa Fais

