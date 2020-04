L'EPIDEMIA

PADOVA La conta delle vittime a causa del Coronavirus sale a 117, nelle ultime 24 ore sono decedute altre quattro persone. Sono morti all'ospedale di Schiavonia la 90enne Luciana Milani, di Battaglia Terme, e Claudio Tavian, 88 anni, di Selvazzano Dentro e ospite della casa di riposo di Galzignano. Ieri è spirata anche un'altra ospite della residenza Al Parco, si tratta dell'81enne Augusta Artuso di Montegrotto Terme. Un'altra persona è morta in Azienda ospedaliera.

I DATI

Lenti ma inesorabili, non si fermano i passi del Coronavirus sul territorio padovano. Si registrano 82 nuovi casi nel corso della giornata di ieri, domenica erano 125 e sabato 104. La fotografia emerge dagli ultimi report di Azienda Zero, relativi a ieri e domenica sera. I casi di Covid-19 segnalati in provincia di Padova salgono a 2.881. Torna stabile l'incidenza a Vo', dove risultano 87 soggetti coinvolti. Nel resto del capoluogo i casi complessivi sono 2.794. Sono positivi al Coronavirus 2.499 padovani: di questi, 17 vivono a Vo'. I padovani negativizzati, quindi guariti, sono 262. Suddividendo il dato, 67 a Vo' e 195 nel resto della provincia. Invariato il dato sui soggetti in isolamento domiciliare, si trovano in quarantena 4.274 persone.

IL TREND

«In provincia di Padova il trend dei nuovi contagi è generalmente stabile, le variabilità sono dovute alle campagne di tamponi in corso spiega il professor Dario Gregori, coordinatore del progetto covid19ita - I nuovi casi oscillano tra i 70 ai 100 al giorno. Siamo in linea, il Veneto ha fin da subito mostrato una dinamica di contagio lenta e controllata». Lo studio è sviluppato dall'Unità di Biostatistica, epidemiologia, e sanità pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'Ateneo di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche dell'Università. Il team, grazie al contributo della dottoressa Elisa Gallo, ha elaborato anche un focus sulla mortalità. «Basandoci su dati Istat recentemente pubblicati aggiunge Gregori -, abbiamo confrontato la mortalità totale nel periodo compreso dal primo al 21 marzo 2019 e 2020. L'indagine Istat è stata condotta su alcuni comuni campione per provincia: il dato dunque non è completo, ma comunque significativo. Padova ha avuto un incremento della mortalità totale (quindi per tutte le cause) del 127% rispetto all'anno scorso. La variazione è del 143% per gli uomini e del 114% per le donne. Significa che le morti sono più che raddoppiate nei comuni presi in considerazione dall'analisi».

LA STATISTICA

La mortalità è più alta sopra i 70 anni. «Il futuro ci mostra due scenari conclude il docente - È da capire se siamo davanti a una stabilizzazione, o se la stabilizzazione precede una diminuzione. Non è cosa da poco per le decisioni politiche ed economiche. Non stiamo crescendo in maniera incontrollata, il Veneto è sotto controllo rispetto ad altre realtà. Ma il punto è che dobbiamo scendere». Tendono a salire i ricoveri in reparto, ma scendono i pazienti in terapia intensiva. In Azienda ospedaliera ieri sono arrivati otto pazienti in più in area non critica, i letti occupati sono 118. Scendono a 27 i positivi in terapia intensiva (-4). Sempre in via Giustiniani aumentano i dimessi a 160 (+3) e i decessi a 34 (+1). All'ospedale di Schiavonia centro Covid 19 sono segnalati 111 pazienti in reparto, uno in meno rispetto l'altra sera. Stabili invece i 22 in Terapia intensiva, i decessi salgono a quota 49 (+2) e i dimessi a 123 (+3). Non cambia nemmeno il numero di assistiti in rianimazione a Cittadella, dove si trovano cinque pazienti. Calo di sette degenze di area non critica all'ospedale di Camposampiero, ora ci sono solo cinque positivi. A Villa Maria sono assistite sempre 14 persone.

Elisa Fais

