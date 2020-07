CARMIGNANO DI BRENTA

(m.c.) Il primo tour post emergenza Covid in Italia è stato quello dei Nomadi a Carmignano di Brenta. Grande lavoro da parte del Comune e del promoter Due Punti Eventi di Marostica e grande disponibilità da parte della storica band guidata da Beppe Carletti. Fatica premiata dai mille posti andati esauriti e dalla perfezione con il quale è stato applicato il rigido protocollo di sicurezza. Non a caso erano presenti vari importanti addetti ai lavori per rendersi conto di personalmente delle nuove modalità.

«L'organizzazione è stata impeccabile così come il pubblico - evidenzia il sindaco Alessandro Bolis - Agli ingressi misurazione della temperatura e registrazione di ognuno, sempre con la mascherina fino al proprio posto, distanziato, e deflusso ordinatissimo. In servizio carabinieri, Polizia locale, volontari della Protezione civile, Croce rossa oltre alla security dell'organizzatore. Applicate anche le norme antiterrorismo con l'allestimento di new jersey».

Soddisfazione anche da parte dei pubblici esercizi, che hanno registrato un grande flusso di clienti. La mancanza di contatto fisico, il non andare sotto il palco mai, non ha fatto venir meno la performance dei Nomadi, sul palco emozionati dopo cinque mesi, come pure l'energia del popolo dei Nomadi. «Un concerto trascinante, gestito da grandi professionisti sottolinea l'assessore alla Cultura Daniela Baldo che hanno cantato per oltre due ore. Inoltre prima e dopo lo spettacolo Beppe Carletti ha incontrato a più riprese alcuni fan». La vita torna a scorrere e non poteva che avere la colonna sonora dei Nomadi.

