Il Comune cede l'ex Maruffi, via libera al supermercato

L'OPERAZIONEPADOVA Il Comune cede l'area ex Maruffi in via Annibale da Bassano. Operazione che, di fatto, dà il via libera alla realizzazione del nuovo supermercato Aldi tra via del Plebiscito e via Viotti. L'intervento rientra all'intero del Piano urbanistico attuativo fatto approvare un paio di mesi fa in giunta dal vicesindaco Arturo Lorenzoni. Un piano definito ad arcipelago in quanto interessa due aree: una che dà su via Annibale da Bassano, dove verranno realizzati degli uffici. In via del Plebiscito, invece, troveranno posto un...