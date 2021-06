Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COMPARTOPADOVA Le agenzie che organizzano le grandi feste, le imprese di catering, le aziende che realizzano bomboniere. E poi fotografi, musicisti, cantanti, disc jockey. Quanto è lunga la filiera che sta dietro ad una cerimonia di nozze? Tanto, tantissimo. C'è chi è in prima linea e chi lavora solo dietro le quinte, ma tutti in ogni caso si mantengono grazie a questi eventi. L'ingresso in zona bianca ha permesso alle attività di...